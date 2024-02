Les dirigeants de X, anciennement Twitter, TikTok, Meta, Discord et Snapchat ont été auditionnés par le Sénat des États-Unis, le 31 janvier. L’occasion pour les élus américains d’aborder un sujet de taille, à savoir l’exploitation sexuelle des mineurs et la protection des jeunes utilisateurs sur internet.

Pendant près de quatre heures, les patrons des plus grands réseaux sociaux américains se sont succédé pour répondre aux questions des sénateurs. Présents au sein de l’assemblée, de nombreuses familles de victimes et de militants de droits de l’enfance, invités pour l’occasion, ont pu assister en direct aux discussions. L’audition la plus marquante reste celle de Mark Zuckerberg, PDG de Meta, qui a reçu moult critiques vis-à-vis de son laxisme quant à la protection des mineurs sur des plateformes Facebook, Instagram et WhatsApp.

Full exchange between Sen. Josh Hawley (R-MO) and Meta CEO Mark Zuckerberg, which includes Zuckerberg's apology.@HawleyMO: "Who did you fire?"

Zuckerberg: "I'm not going to answer that."

Hawley: "Because you didn't fire anybody, right? You didn't take any significant action." pic.twitter.com/86Z6iyQjjW

— CSPAN (@cspan) January 31, 2024