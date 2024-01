Sous la menace d’une interdiction sur le sol des États-Unis, TikTok a dépensé une somme conséquente, 1,5 milliard de dollars, afin de convaincre les législateurs américains de la sûreté du réseau social. Malgré l’application de mesures fortes pour la protection des données personnelles des utilisateurs américains de la plateforme, il est probable que certaines d’entre elles se soient retrouvées en Chine.

Le projet Texas, loin d’être une réussite pour TikTok

En novembre dernier, Janet Yellen, secrétaire au Trésor des États-Unis, affirmait que la situation de TikTok n’était pas encore résolue. Et pour cause, selon les informations obtenues par le Wall Street Journal, même si ByteDance assure interdire le partage de données des utilisateurs entre employés américains et chinois, des instructions reçues par certains employés seraient en contradiction avec cette position.

Jusqu’à présent, TikTok aurait du mal à tenir ses promesses. Depuis plusieurs années, le réseau social est soupçonné d’être exploitée par Pékin pour mener des campagnes d’espionnages et diffuser de la propagande. Bien qu’elle ait toujours nié ces accusations, la plateforme est sous la menace d’une interdiction sur le territoire américain. Dans le but de redorer son blason outre-Atlantique, elle a mis au point un programme, le projet Texas. Il a pour objectif de stocker les données des utilisateurs américains aux États-Unis, et non au sein de l’Empire du Milieu.

Ainsi, TikTok a promis des changements, assurant aux employés de la firme qu’ils prévoyaient de déployer de nouveaux outils pour partager des données et communiquer avec leurs collègues. L’algorithme américain de l’application est stocké chez son partenaire américain, Oracle. Ce dernier a même examiné le code source de la plateforme. Toutes ces mesures ont été prises pour que les données des utilisateurs américains soient gérées et traitées aux États-Unis, hors de portée du gouvernement chinois.

Toutefois, les employés en charge du projet Texas se retrouvaient chaque jour avec une grande quantité de code qui attendait d’être inspecté. Face à cette importante charge de travail, les employés ont estimé qu’il leur serait impossible d’accomplir cette tâche sans bénéficier d’un renfort en personnel. Ainsi, l’algorithme de TikTok aurait été mis à jour plusieurs fois avec du code qui n’aurait pas été vérifié, laissant la porte ouverte à de possibles transferts de données d’utilisateurs américains vers la Chine.

Selon certains employés du projet Texas, cet exemple ne fait partie que l’une des nombreuses situations où ils sont retrouvés dans une position délicate. Ils ont même affirmé que certains responsables chinois du groupe continuaient de leur demander des données d’utilisateurs américains, bien qu’ils aient reçu l’interdiction de les partager avec leurs collègues de Global TikTok ou de ByteDance.