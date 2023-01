Discord vient d’annoncer le rachat de Gas, une application en plein essor outre-Atlantique qui permet aux adolescents de se complimenter de manière anonyme. Cette nouvelle acquisition démontre les ambitions de la plateforme, qui souhaite conquérir d’autres marchés que celui du gaming.

Une application jeune et très prometteuse

Gas a été fondée par Nikita Bier, ancien chef produit de chez Meta, qui a précédemment vendu une application similaire appelée TBH à Facebook en 2017, elle a depuis été fermée. Les utilisateurs de Gas s'inscrivent sur l’application via leur école, ajoutent des amis et répondent à des sondages sur leurs camarades de classe. Les questions posées sont toujours destinées à renforcer la confiance des utilisateurs et ont donc une connotation positive, et leur permettent de s’envoyer des compliments anonymement.

Il s’agit d’une formule gagnante. Au cours des derniers mois, Gas s'est régulièrement classée dans le top 10 des applications les plus téléchargées de l'App Store outre-Atlantique, devançant même TikTok à plusieurs reprises. En octobre, elle comptait déjà plus d'un million d'utilisateurs actifs quotidiens, un mois seulement après son lancement, et bien qu'elle ne soit disponible que dans certaines régions des États-Unis. Ses performances flamboyantes ont attiré Discord, qui a décidé de racheter l’application sans pour autant divulguer le montant de l’opération.

« Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer que Discord a fait l'acquisition de Gas, une application sociale populaire basée sur des sondages qui permet aux amis de partager des compliments entre eux. L'objectif de Gas est de s'élever et de se renforcer mutuellement par des affirmations positives. Son énorme succès montre l'opportunité qui existe de créer un espace ludique mais significatif pour les jeunes. Les fondateurs de Gas ont fait leurs preuves en matière de création d'applications et d'expériences passionnantes, et nous sommes ravis de travailler avec leur équipe pour passer à la vitesse supérieure », écrit l’entreprise dans un billet de blog.

Discord veut se diversifier

Le rachat devrait permettre à Discord d’attirer des utilisateurs plus jeunes, en particulier lorsque l’on prend en compte le potentiel de croissance de Gas. Si l’application se montre capable de s'adapter efficacement et d'intégrer des éléments d'engagement supplémentaires, tels que des outils audio et visuels, elle pourrait bien devenir un centre d'intérêt beaucoup plus important pour de nombreux spécialistes du marketing qui cherchent à atteindre les jeunes publics.

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre d’une politique de diversification de Discord, qui vise à conquérir de nouveaux marchés en dehors du jeu vidéo. Dans cette optique, la plateforme s’est diversifiée, notamment en intégrant des milliers de bots ainsi que YouTube, en proposant une offre payante, mais également la possibilité pour les utilisateurs de monétiser leurs serveurs.

Par ailleurs, Discord a récemment annoncé l’incorporation d’une sélection d'applications à ses serveurs. Il est possible que les sondages communautaires de Gas fassent donc leur apparition sur la plateforme, même si pour le moment, elle assure que Gas continuera d’opérer en tant qu’application indépendante. Son équipe, qui ne compte que quatre membres, va rejoindre celle de Discord pour « accompagner ses efforts et continuer de croître auprès de nouveaux et principaux publics ».