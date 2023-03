Alors que l’engouement autour de l’intelligence artificielle (IA) ne tarit pas, Discord a révélé, le 9 mars, de nouvelles fonctionnalités la mettant à l’honneur. Comme de nombreux réseaux sociaux, la plateforme en profite pour proposer des outils soutenus et améliorés par l’IA, en vue d’attirer de nouveaux usagers. Plus de 150 millions d'utilisateurs fréquentent Discord chaque mois.

Chatbot, modération automatique et résumé de discussions

Depuis l’intégration d’applications tierces, en octobre dernier, celles incluant de l’intelligence artificielle n’ont cessé de gagner en popularité. D’après le service de messagerie instantanée, plus de 30 millions d’utilisateurs prennent part à des expériences IA chaque mois et plus d’un milliard d’images générées par des intelligences artificielles, comme Midjourney ou Stable Foundation, ont vu le jour. Aussi, les applications ayant recours à l’IA ont rapporté plus de 10 millions de dollars de chiffre d’affaires à leurs développeurs.

Dans la même catégorie TikTok cherche à se rattraper auprès des institutions européennes

« Discord est le foyer des expériences d’intelligence artificielle entre amis », a déclaré Jason Citron, son président-directeur général. Il a affirmé que l’entreprise allait continuer d’investir dans le secteur. En ce sens, Discord a présenté trois nouvelles fonctionnalités ayant recours à l’IA :

Clyde, un chatbot propulsé par ChatGPT, le modèle de langage d’OpenAI. Il pourra répondre à des questions, que ce soit de manière individuelle dans un onglet dédié ou dans un salon de discussion ;

IA AutoMod, une amélioration, grâce à l’intelligence artificielle d’OpenAI, de son outil de modération automatique. En plus de pouvoir filtrer les messages indésirables, elle sera capable de comprendre le contexte des messages publiés et d’assimiler les règles de modération propres à chaque serveur Discord ;

Enfin, l’intelligence artificielle derrière les Résumés de Conversation permettra de synthétiser des discussions lorsque celles-ci comportent trop de messages.

Chacune de ces fonctionnalités sera accessible, gratuitement, aux administrateurs de certains serveurs Discord, dans un premier temps, avant d’être étendue en fonction de leurs résultats.

Discord fait le pari de l'IA

D’après Discord, ses utilisateurs utilisent l’intelligence artificielle de manière sociale. Ainsi, la plateforme a annoncé deux nouveautés autour de l’IA venant compléter son catalogue d’activités. La première est un prototype de tableau blanc interactif. Lors d’un appel vidéo, il sera possible de dessiner de manière collaborative et de demander à l’intelligence artificielle de repenser le dessin en fonction des caractéristiques souhaitées.

La seconde, l’Avatar Remix, est un outil permettant de modifier la photo de profil des utilisateurs en fonction d’une phrase donnée à l’aide de l’intelligence artificielle générative. Celui-ci sera disponible en open source et chaque développeur pourra modifier le code pour le personnaliser à l’image de son serveur.

Afin d’inciter ces derniers à créer des applications tierces reposant sur l’IA pour son écosystème, le géant rappelle la mise en place de son fonds de financement d’un montant de 5 millions de dollars. Le montant alloué aux projets d’intelligence artificielle n’a pas encore été décidé, mais les personnes éligibles pourront être accompagnées tout au long du processus de développement. Un signe que pour Discord, la popularité de l’intelligence artificielle n’est pas près de s’estomper.