Discord a révélé, le 17 octobre, de nouvelles fonctionnalités pour son service de messagerie instantanée. À travers celles-ci, le réseau social met l’accent sur le partage entre amis et le développement d’applications tierces au sein de sa plateforme. Nitro, son service premium, se dote également d’une nouvelle offre, plus accessible.

Discord en passe de devenir une plateforme de jeux

Il sera désormais possible de jouer à des jeux vidéo et de regarder des vidéos entre amis directement sur Discord. D’après Anjney Midha, vice-président de l’écosystème de la plateforme, 85 % des utilisateurs interrogés utilisent Discord pour jouer avec leurs amis. Pour répondre à leur besoin sans quitter la plateforme, l’entreprise fondée en 2015 a dévoilé Activities, un nouveau moyen de diversifier les moments passés à plusieurs dans les salons vocaux du réseau social.

Avec Activities, les utilisateurs auront la possibilité de jouer à neuf activités différentes allant du golf au pictionary en passant par le poker. Deux seront accessibles gratuitement, les autres seront réservées aux personnes possédant un abonnement Nitro.

Anjney Midha précise que le catalogue d'Activities va s’étoffer au fil des semaines et s’adapter en fonction des saisons. Il mentionne notamment un jeu spécialement pensé pour coller à l’ambiance d’Halloween et qui devrait sortir prochainement. Ces mini-jeux ont été produits par les équipes de Discord, mais des développeurs tiers pourraient aider à agrandir leur bibliothèque vidéoludique.

Un focus sur les développeurs tiers

Discord entend se rapprocher des personnes derrière les applications utilisées en masse sur sa plateforme. Pour y parvenir, le réseau social va proposer un service intitulé Premium App Subscriptions. Ce dernier permet aux développeurs de vendre leurs applications tierces à Discord afin qu’elles y soient intégrées nativement. La société a également mis en place un fonds de 5 millions de dollars de financement pour les applications développées par ses partenaires stratégiques, de jeunes start-up ou des développeurs potentiels.

Du côté des utilisateurs, Discord a présenté l’App Directory, un onglet accessible aux administrateurs de serveurs regroupant toutes les applications tierces validées par l’entreprise. Il permet, en cherchant par mots-clés ou par catégories, de personnaliser davantage les communautés avec des bots ou des applications qui répondent aux attentes de chacune d’elles. L’App Directory possédera, à son lancement, des applications développées par des équipes françaises comme DraftBot, Tool Protect ou General Knowledge.

Après l’abonnement Nitro, voici Nitro Basic

En plus de ces fonctionnalités, Discord a annoncé l’arrivée de Nitro Basic, une nouvelle offre pour son abonnement premium. Proposée à 2,99 dollars par mois, elle sera bien moins chère que la formule Nitro classique à 9,99 dollars par mois. Les abonnés Nitro Basic pourront utiliser des émoticônes animées et personnalisées, télécharger jusqu’à 50MB de fichiers et auront un badge spécifique sur leur profil.

Ces nouveautés devraient permettre à Discord d’augmenter son taux de rétention et d’attirer de nouveaux publics potentiels. Aujourd’hui, le réseau social compte près de 150 millions d’utilisateurs actifs mensuels.