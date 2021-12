Le communiqué est succinct et avare en précision, mais le principal est là : Reddit a confirmé le 15 décembre avoir soumis confidentiellement à la Securities and Exchange Commission (SEC) son projet d’introduction en Bourse. En août, à l’occasion d’une levée de fonds de 410 millions de dollars, valorisant le réseau social à 10 milliards de dollars, Steve Huffman, PDG et co-fondateur de l’entreprise, n’avait pas caché son « intention d'entrer en Bourse ».

Diversité des échanges et polémiques, la recette Reddit

Reddit a été fondé en 2005 déjà par deux étudiants américains et racheté dès 2006 par Condé Nast, propriétaire de plusieurs magazines majeurs tel que The New Worker, GQ ou Vogue. Il devient une filiale indépendante en 2011. Son principe est relativement simple, des communautés rassemblées pour échanger anonymement autour de leurs sujets favoris, sport, technologie, etc.

Malgré une interface dépouillée et dépassée, une prise en main complexe pour les nouveaux venus, Reddit revendiquait 50 millions de visiteurs quotidiens en août et 100 000 subreddits, les discussions thématiques du site. Au deuxième trimestre 2021, l’entreprise a annoncé 100 millions de dollars de revenus publicitaires, en hausse de 192% par rapport à l’année précédente.

Le site repose encore essentiellement sur sa communauté américaine, où il est le sixième plus populaire. Dans le monde il se classe à la vingtième place. Steve Huffman tente de développer à la fois les outils publicitaires de Reddit ainsi que son accessibilité pour les nouveaux venus, en particulier hors des États-Unis.

Il n’empêche, les défauts du réseau social semblent avoir guère entravé son succès. Il s’est bâti sur la diversité des discussions sur Reddit, tant des sujets sérieux autour de l’actualité, la politique, de publications scientifiques que des fils sur la lettre G le tout avec une omniprésence des mèmes. Au cours de son histoire, Reddit a également rencontré plusieurs polémiques très médiatisées liées à son système de modération longtemps extrêmement permissif.

Pas de calendrier pour l’introduction en Bourse

Plus récemment, le site a fait la Une pour une raison plus positive : sur l’un de ses fils, r/wallstreetbets, consacré aux investissements financiers, qu’est né l’affaire GameStop. Face à des Hedge Fund pariant à la baisse sur le cours de l’entreprise de jeux vidéo, de nombreux petits investisseurs se sont mobilisés et ont multiplié le cours de l’action GameStop par 16.

Les financiers amateurs de r/wallstreetbets devront néanmoins patienter avant de pouvoir parier sur leur plateforme favorite. Reddit n’a donné aucun détail sur le nombre d’action émise ni sure de chiffres sur l’introduction en Bourse à venir. Pas mieux niveau calendrier, selon le communiqué elle aura lieu « une fois que la SEC aura terminé son processus d'examen, sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions ».