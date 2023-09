Instacart, entreprise américaine spécialisée dans la livraison de produits alimentaires, a dévoilé son prix d’introduction à la Bourse de New York (NASDAQ), le 15 septembre. Tout comme Arm, elle a ...

Instacart, entreprise américaine spécialisée dans la livraison de produits alimentaires, a dévoilé son prix d’introduction à la Bourse de New York (NASDAQ), le 15 septembre. Tout comme Arm, elle a décidé de viser le haut de sa fourchette de prix pour l’acquisition d’une de ses actions.

Instacart souhaite faire plaisir à ses actionnaires en leur promettant des liquidités

Alors qu’elle s’était placée sur un prix compris entre 26 et 28 dollars par titre, Instacart a finalement changé d’avis. Le prix d’une action devrait être compris entre 28 et 30 dollars, l’entreprise visant une valorisation d’environ 10 milliards de dollars. Elle ne vendra pas moins de 22 millions de titres, ce qui devrait lui apporter une fois l’opération finalisée, 660 millions de dollars de liquidités au mieux.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Les actuels investisseurs ont indiqué qu’ils achèteraient environ 14 millions de titres pour un montant d’un peu plus de 400 millions de dollars. Le reste, 7,9 millions d’actions seront cédés par certains actionnaires de l’entreprise. À cette occasion, ils devraient récupérer 230 millions de dollars. Parmi les groupes intéressés pour récupérer des actions, le géant américain des boissons PepsiCo.

Toutefois, malgré la hausse du prix de l’action, cette IPO valoriserait Instacart bien en deçà de sa valeur d’il y a deux ans. L’entreprise avait été valorisée à 39 milliards de dollars dans le cadre d’un tour de table qu’elle a conclu en 2021, lui permettant de lever 265 millions de dollars.

Les entreprises vont-elles suivre l’exemple Arm ?

L’annonce de ce nouveau prix d’introduction en Bourse a été effectuée quelques jours après une décision similaire d’Arm. L’entreprise britannique spécialisée dans les semi-conducteurs a signé la plus importante cotation aux États-Unis depuis près de deux ans.

Pour Arm, la hausse du prix de ses actions se justifie, entre autres, par son statut de très grande entreprise et son historique. Pour Instacart, la donne reste différente, et il semble difficile de savoir si les 7,9 millions d’actions trouveront preneur. Avec la baisse des investissements et des levées de fonds causée par la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt, amplifiée par la guerre en Ukraine, les groupes tentent de trouver des alternatives pour obtenir des liquidités.

Les IPO pourraient redevenir l’une des solutions envisagées pour financer des projets, rembourser certaines dettes, ou franchir un cap supplémentaire. Selon les spécialistes du Financial Times, l’IPO d’Instacart va être scrutée. Les entreprises technologiques envisageant une introduction en Bourse n’hésiteront pas à analyser l’accueil réservé par les marchés publics à la société américaine de livraison de denrées alimentaires. Cela permettra à ces entités de prendre le pouls avant de potentiellement passer à l’action.