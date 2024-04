De plus en plus de start-up spécialisées dans l’intelligence artificielle (IA) envisagent de s’introduire en Bourse. Une tendance traduisant la très bonne santé d’un secteur qui attire les convoitises des investisseurs. Des milliards injectés en quelques mois seulement « Je dirais que la majorité des entreprises qui sont vraiment axées ...

De plus en plus de start-up spécialisées dans l’intelligence artificielle (IA) envisagent de s’introduire en Bourse. Une tendance traduisant la très bonne santé d’un secteur qui attire les convoitises des investisseurs.

Des milliards injectés en quelques mois seulement

« Je dirais que la majorité des entreprises qui sont vraiment axées sur l’IA se financent encore principalement sur les marchés privés. Mais nous avons vu une poignée d’entreprises qui envisagent au moins de passer par ce processus », a indiqué Michael Harris, responsable mondial des marchés du New York Stock Exchange (NYSE), à Bloomberg.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, l’IA générative, capable de générer texte, audio et vidéo à partir de requêtes en langage naturel, connaît une ascension fulgurante. Quasiment tous les géants de la tech se précipitent pour développer leurs propres solutions, tandis que de jeunes pousses émergent en nombre afin de capitaliser sur cette technologie au potentiel colossal.

Pour obtenir des fonds et la puissance de calcul nécessaire au fonctionnement de leurs modèles, la plupart d’entre elles établissent des accords avec les fournisseurs cloud majeurs. Ces derniers, conscients de l’opportunité, n’hésitent pas à injecter des sommes astronomiques. La start-up Anthropic bénéfice par exemple d’investissements à hauteur de 2 milliards et 4 milliards de dollars de la part de Google et Amazon respectivement.

Microsoft a investi près de 13 milliards de dollars dans OpenAI, et a également participé à la levée de fonds de 1,3 milliard de dollars opérée par Inflection AI l’année dernière. La licorne française, Mistral AI, a également établi un partenariat avec la firme de Redmond. De même, la start-up Cohere est en passe de lever 5 milliards de dollars.

Le marché boursier va mieux

Ces différents financements témoignent de l’engouement illimité des investisseurs pour les entreprises développant des grands modèles de langage (LLM), malgré leurs revenus parfois modérés. Cet enthousiasme, couplé au regain d’attractivité du marché boursier, motive sans doute les sociétés d’IA à passer le cap de l’entrée en Bourse.

Il y a quelques semaines, Reddit atteignait une valorisation de 6,5 milliards de dollars lors de son introduction à Wall Street. Un chiffre au-delà des prédictions, le réseau social ayant convaincu les investisseurs grâce à ses efforts pour capitaliser sur l’IA générative. La veille, Astera Labs, une société spécialisée dans la connectivité des semi-conducteurs, réalisait aussi une performance encourageante. Certains experts voient le signe d’un rebond du marché, qui connaît des temps moroses depuis 2022 en raison de l’inflation et du contexte géopolitique.

Selon le cadre du NYSE, les start-up envisageant la Bourse se spécialisent principalement dans les outils dédiés aux entreprises, et n’envisagent pas forcément une telle opération dès cette année.