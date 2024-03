Cohere, start-up canadienne spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) générative, est en pourparlers pour lever 500 millions de dollars. Une nouvelle preuve de l’appétence insatiable des investisseurs pour l’IA. Sortie d’un nouveau LLM en décembre La société atteindrait ainsi une valorisation de 5 milliards de dollars, rapporte Reuters après s’être entretenu ...

Cohere, start-up canadienne spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) générative, est en pourparlers pour lever 500 millions de dollars. Une nouvelle preuve de l’appétence insatiable des investisseurs pour l’IA.

Sortie d’un nouveau LLM en décembre

La société atteindrait ainsi une valorisation de 5 milliards de dollars, rapporte Reuters après s’être entretenu avec des personnes proches du dossier. Fondée par des anciens chercheurs de chez Google, Cohere se spécialise dans les grands modèles de langage (LLM à destination des entreprises. Avec sa technologie, elle ambitionne de résoudre des problèmes propres au monde du travail.

La société a été évaluée à 2,2 milliards de dollars en juin 2023, après avoir levé 270 millions de dollars auprès d’investisseurs renommés comme Inovia Capital, Nvidia et Oracle. Elle a d’ailleurs établi un partenariat avec le gestionnaire de serveurs, et prévoit de déployer ses LLM via d’autres fournisseurs cloud.

Ce 18 mars, elle a annoncé que son modèle Command-R, « conçu pour permettre aux entreprises de se lancer dans la production à grande échelle » et lancé au mois de décembre, était disponible dans le nouveau catalogue d’API de Nvidia.

La société, basée à Toronto, a vu son chiffre d’affaires annualisé passer de 13 millions de dollars en décembre à 22 millions de dollars ce mois de mars. Une croissance stimulée par la sortie de Command-R.

Un secteur en pleine ébullition

Avec ce nouveau tour de table, Cohere voit encore plus loin. ​​Les entreprises opérant des modèles de fondation se sont lancées dans une course effrénée aux capitaux, afin de financer le développement extrêmement coûteux des LLM. La technologie nécessite une énorme puissance de calcul, et requiert les meilleurs talents de l’industrie.

Si la levée de fonds est menée à bien et atteint ses objectifs, cela témoignerait une fois de plus de l’engouement illimité des investisseurs pour les entreprises développant des LLM, malgré leurs revenus parfois modérés.

Anthropic, start-up développant le modèle Claude, a levé 750 millions de dollars en décembre, portant sa valorisation à 18 milliards de dollars. La jeune pousse française Mistral AI, également spécialisée dans l’IA générative, a pour sa part atteint le statut de licorne suite à un très fructueux tour de table. La valorisation d’OpenAI, éditeur de ChatGPT, avoisine les 100 milliards de dollars.

Selon le cabinet de conseil Sopra Steria Next, le marché de l’IA générative va connaître une croissance exponentielle pour atteindre les 100 milliards de dollars en 2028.