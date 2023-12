Anthropic serait en discussion afin de boucler un tour de table mené par Menlo Ventures. Si l’opération venait à se conclure, la start-up américaine spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) générative recevrait 750 millions de dollars, et serait valorisée à plus de 18 milliards de dollars, c’est quatre fois plus qu’en début d’année.

Anthropic ne cesse d’attirer les convoitises

Fondé en 2021 par d’anciens collaborateurs d’OpenAI n’étant plus en phase avec la direction de l’entreprise, Anthropic est devenu en un peu plus de deux ans, l’un de ses plus sérieux concurrents. Alors qu’elle est très proche de finaliser son accord avec Menlo Ventures, celui-ci ne constituerait qu’un financement supplémentaire pour la start-up qui est déjà bien accompagnée.

Entre le début de l’année 2021 et mai 2023, la start-up fondée par Dario Amodei, l’ancien vice-président en charge de la recherche chez OpenAI, et sa sœur Daniela Amodei, avait réussi à lever plus d’1,5 milliards de dollars. À noter qu’un financement de 450 millions de dollars avait été obtenu par la jeune pousse à la fin du premier semestre 2023 à l’occasion d’un tour de table dans lequel Menlo Ventures participait déjà. Cette opération l’avait permis d’être valorisée à 4,1 milliards de dollars.

Grâce à cet argent, Anthropic a pu lancer en mars, puis perfectionner en juillet, son robot conversationnel Claude, pré-entraîné sur 52 milliards de paramètres. Cet outil, comparable à Google Bard et à ChatGPT a la faculté de prendre en compte de très longues requêtes, allant jusqu’à 75 000 mots. Pour se différencier de ses concurrents, la start-up s’était aussi appuyée sur l’argument de la sécurité.

Conscient du potentiel des créations d’Anthropic, Amazon avait décidé en septembre d’injecter jusqu’à quatre milliards de dollars dans la société. Un accord permettant à la jeune entreprise d’avoir accès aux puces personnalisées du géant de l’e-commerce pour développer et déployer ses outils. En parallèle, les employés d’Amazon et les clients de son service de cloud computing, Amazon Web Services (AWS), bénéficieront d’un accès anticipé à la technologie d’Anthropic, qu’ils pourront intégrer à leurs activités.

Quelques semaines plus tard, Google, qui avait acquis 10 % du capital de la start-up plus tôt cette année, proposait un partenariat similaire à la société. Contre un investissement de près de 2 milliards de dollars, la firme dirigée par Sundar Pichai a accès à ses technologies. Là aussi, Anthropic a obtenu un accès aux puces d’IA du géant de la tech, les Cloud TPU v5e, pour alimenter son LLM. Au vu des accords passés par Amazon et Google avec la start-up, les deux géants du numérique se sont retrouvés alliés de circonstance dans l’IA via Anthropic. Une relation qui susciterait certaines crispations du côté de Mountain View et de Seattle.