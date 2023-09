Instacart, géant de la livraison de courses à domicile, vise, la semaine prochaine, à lever entre 8, 6 et 9, 3 milliards de dollars lors de son entrée en Bourse. ...

Instacart, géant de la livraison de courses à domicile, vise, la semaine prochaine, à lever entre 8,6 et 9,3 milliards de dollars lors de son entrée en Bourse. Une somme très éloignée des 39 milliards de dollars de valorisation atteint par l’entreprise en 2021.

Des investisseurs de tailles pour Instacart

Comme annoncé fin août, Instacart souhaite conquérir la Bourse de New York. La plateforme américaine de livraison de courses doit commencer, aujourd’hui, sa tournée de présentation aux investisseurs. Le Wall Street Journal a dévoilé la fourchette de valorisation attendue entre 8,6 et 9,3 milliards de dollars. Le journal prévient, tout de même, que celle-ci pourrait évoluer dans la semaine en fonction des retours et des commentaires.

La société, créée en 2012, a connu deux dernières années compliquées. Avec la fin de la pandémie de Covid-19 et le retour à la normale des habitudes de consommation, Instacart a vu sa valorisation s’effondrer. En 2021, l’entreprise a réussi à lever des fonds sur une valorisation à 39 milliards de dollars. Un an plus tard, elle a dû corriger cette dernière à 24, puis récemment à 10 face au ralentissement du secteur.

Ces difficultés ne mettent pas pour autant en péril Instacart. Lors de son dernier bilan trimestriel en juin dernier, la société a enregistré un profit de 114 millions de dollars. Il s’agit même de son cinquième trimestre positif d’affilée. Cette santé financière devrait renforcer l’engouement des investisseurs.

Plusieurs grands noms seraient prêts à mettre la main à la poche pour acquérir des parts d’Instacart. Lors du dépôt de documents fin août auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), l’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers, le géant de la livraison de course a indiqué avoir conclu un accord avec le groupe PepsiCo, propriétaire du soda éponyme. Il serait prêt à acquérir 175 millions d’actions. D’autres sociétés majeures ont aussi « marqué leurs intérêts » : Norges Bank Investment Management, TCV, Sequoia Capital, Capital Partners ou Valiant Capital Management.

En cette fin d’été, Instacart n’est pas la seule grande entreprise à viser une introduction en Bourse à Wall Street. Le concepteur britannique de puces électroniques ARM devrait être coté cette semaine. Le principal actionnaire de l’entreprise, SoftBank, mise sur la plus grosse introduction en Bourse depuis près de deux ans avec une valorisation comprise entre 50 et 55 milliards de dollars. Le groupe japonais espère récupérer entre 5 et 5,4 milliards de dollars.