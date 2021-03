À l’occasion d’une discussion sur Clubhouse, Stewart Butterfield, PDG de Slack a confirmé l’arrivée de fonctionnalités tournées autour de l’audio. La plus intéressante sera certainement la création d’un canal audio, similaire à ce que l’on peut croiser sur Discord par exemple.

Les aspirations de Slack vers des fonctionnalités vocales ne datent pas d’hier. À l’occasion d’un entretien exclusif avec Siècle Digital, Ali Rayl, vice-présidente de l’expérience client de l’entreprise avait déjà évoqué quelques pistes. Notamment la possibilité de laisser des messages vocaux dans un canal ou en message privé. Une approche similaire est également envisagée avec des vidéos éphémères.

Pour les messages audio, Stewart Butterfield confirme que cette fonctionnalité arrivera « bientôt » sur Slack. À cela, s’ajouterait un système de chat vocal similaire à ce que l’on retrouve sur d’autres messageries, notamment Discord. Ainsi, un utilisateur pourra rejoindre un des salons (créé à l’avance) sans avoir à planifier une réunion ou démarrer un appel à plusieurs.

Le médium de l’annonce, plus que l’annonce en elle-même, ne semble pas être apprécié du côté de Salesforce. Le géant est en passe de racheter Slack pour 27 milliards de dollars, et son directeur des opérations aurait visiblement aimé être au courant à l’avance.

Apparently the way to find out about all the cool unreleased @SlackHQ features is to invite @stewart to do a Clubhouse 🤷🏼‍♂️

— Bret Taylor (@btaylor) March 26, 2021