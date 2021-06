Depuis quelques mois, Clubhouse est sous le feu des projecteurs grâce à sa plateforme basée sur l’audio. Malgré l’arrivée de services concurrents, le réseau social continue d’atteindre ses objectifs et de se développer en proposant encore plus d’émissions, mais surtout en s’ouvrant à plus d’utilisateurs avec l’arrivée d’une application Android. Afin de devenir encore plus accessible, la plateforme vient d’annoncer que les inscriptions se feront désormais sans invitation à partir de l’été 2021.

La fin des invitations a sonné pour Clubhouse

Lancée en 2020 sur l’App Store, Clubhouse repose sur un système d’invitation. Les nouveaux utilisateurs doivent ainsi être parrainés par un de leurs contacts afin de pouvoir devenir membres et profiter du réseau social. Grâce à ce système, la plateforme a aujourd’hui réussi à conquérir pas moins de 10 millions d’utilisateurs quotidiens. Face à une concurrence de plus en plus féroce, l’accès à Clubhouse va cependant changer dans les mois à venir.

Dans une publication Twitter publiée le 30 mai, Clubhouse a, en effet, annoncé : « En route pour une sortie générale cet été ! ». La plateforme s’ouvrira ainsi à tous les utilisateurs pendant la période estivale en mettant fin aux invitations. « Cela signifie que les prochaines mises à jour concerneront la découverte, les notifications et des améliorations moins visibles, mais très cruciales », ajoute Clubhouse. Le réseau social 100 % audio précise ensuite que plus de 2 millions d’utilisateurs sont désormais présents sur Android, mais aussi que l’application se rapproche chaque jour de « la parité des fonctionnalités » avec la version iOS.

La question est désormais de savoir la fin des invitations permettra à Clubhouse de résister à la concurrence de Facebook avec Live Audio Rooms ou Twitter avec Spaces par exemple. Malgré des résultats excellents avec un chiffre d’affaires d’un milliard en janvier, contre 4 milliards en mars, la plateforme enregistrait récemment une baisse des téléchargements conséquente sur l’App Store.