Le 3 juin 2021, Twitter a annoncé l’arrivée d’un nouvel onglet à son interface consacré à sa fonctionnalité audio, les Spaces. Pour le moment, il n’est disponible qu’à 500 personnes, qui auront l’opportunité de tester cette nouvelle section en version bêta.

Dans les prochaines semaines, les Spaces rejoindront la barre de navigation principale de l’application mobile Twitter. Ce nouvel onglet se glissera entre les sections Explorer et Notifications, se plaçant donc symboliquement au centre du menu. Au total, ce sont désormais cinq onglets qui l’habilleront.

new feature alert 🎉 we want to make it as simple as possible to join the best, most relevant audio conversations every time you open Twitter. starting today, we will be testing a new way to find Spaces––we're adding a tab! pic.twitter.com/BJ5WoJB6wE

— Spaces (@TwitterSpaces) June 3, 2021