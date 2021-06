Facebook teste deux nouveaux onglets sur sa page d’accueil l’un pour les Reels d’Instagram et l’autre pour les Rooms. C’est au développeur mobile et ingénieur Alessandro Paluzzi que nous devons la découverte de ces tests menés par le réseau social.

Bientôt deux onglets dédiés aux Reels et aux Rooms sur Facebook ?

Un an après leur création, les Reels d’Instagram ont bien évolué. Avec les fonctionnalités shopping et Remix, le format s’est vu enrichi de plusieurs nouveautés et a séduit bon nombre d’utilisateurs. Preuve de son succès grandissant, il pourrait bientôt s’exporter au-delà de la plateforme pour arriver sur Facebook.

En effet, l’entreprise de Mark Zuckerberg teste actuellement l’ajout d’un onglet Reels sur la page d’accueil de son réseau social. D’après les captures d’écrans d’Alessandro Paluzzi, cela offrirait un accès direct à la création d’un Reel. Au même endroit, il serait possible de voir les plus populaires et d’interagir avec.

Par ailleurs, l’audio prend une place de plus en plus importante au cœur de la stratégie de Facebook. Récemment, il a annoncé l’arrivée des Live Audio Rooms, qui permettent de réaliser des salons audio en direct. Offrir un onglet à cette fonctionnalité contribuerait à lui donner plus de visibilité, et inciter de nouveaux utilisateurs à les utiliser.

Concurrencer encore un peu plus les autres plateformes

Outre l’amélioration de l’expérience sur le réseau social, l’introduction de ces deux nouveaux onglets permettrait de démocratiser encore un peu plus ces formats. De son côté, le contenu vidéo a explosé avec l’émergence de TikTok. Nombreux sont les utilisateurs qui passent plusieurs heures sur la plateforme. Facebook en a bien conscience et joue sur l’importance de sa communauté en tentant de reproduire le même effet avec les Reels.

L’arrivée de la fonctionnalité sur Facebook permettrait de renforcer l’écosystème cohérent qu’il s’efforce de créer avec ses différentes plateformes. Cela éviterait aussi que ses utilisateurs migrent vers TikTok. Du côté de l’onglet Rooms, il offrirait une solution alternative à Clubhouse, en étant accessible plus facilement qu’auparavant.

Pour le moment, ces deux éléments sont en phase de test, et pourraient donc ne jamais voir le jour. Or, il ne serait pas surprenant qu’elles apparaissent bientôt dans Facebook. Cela s’inscrit dans sa stratégie d’introduire ce type de contenus sur toutes ses plateformes pour leur assurer une visibilité supplémentaire et une utilisation omnicanale.