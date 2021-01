Donald Trump ne pourra plus s’adresser aux 88 millions d’abonnés de son compte Twitter @realDonaldTrump. En effet, l’oiseau bleu a pris la lourde décision de bannir définitivement le 45e président des États-Unis de sa plateforme. Une première pour un compte de cette envergure et qui découle, entre autres, des événements survenus lors de la prise du Capitole.

C’est une histoire qui dure depuis longtemps entre Twitter et Donald Trump. Au mois de mars, l’oiseau bleu apposait pour la première fois le tag « média manipulé » à une vidéo retweetée par le président des États-Unis. Depuis, c’était devenu une coutume : inlassablement, le réseau social signalait à travers diverses étiquettes chaque tweet du locataire de la Maison Blanche qui contenait des informations fausses ou incorrectes, tant sur les élections présidentielles que sur la Covid-19.

Des mesures qui n’ont évidemment pas été du goût de Donald Trump, qui menaçait alors à l’époque de « fermer les réseaux sociaux », notamment avec la mise en place d’un décret remettant en cause la section 230 du Communications Decency Act. Une menace qui n’a pas été suffisante pour arrêter Twitter dans sa lutte contre la campagne de désinformation menée par le président des États-Unis, bien au contraire.

Pendant les événements de la prise du Capitole, Twitter a pris la décision de suspendre le compte de Donald Trump pendant 12 heures suite à une vidéo dans laquelle le président demandait à ses partisans de rentrer chez eux calmement, mais dans laquelle il affirmait à nouveau (et toujours sans aucune preuve) que les élections avaient été truquées.

Une fois ce délai passé, l’oiseau bleu a débloqué le compte de Donald Trump, mais prévenait dans le même temps : un quelconque autre débordement serait cette fois puni par un bannissement définitif. Il aura finalement fallu moins de 24 heures au président des États-Unis pour outrepasser le règlement du réseau social. Chose promise, chose due, ce dernier a alors mis ses menaces à exécution en supprimant une bonne fois pour toutes le compte de Donald Trump.

Dans un article de blog, Twitter a expliqué les raisons de cette décision. Deux tweets en particulier sont mis en cause. Dans le premier, l’actuel président des États-Unis écrivait en s’adressant à ses partisans :

« Les 75 000 000 de grands patriotes américains qui ont voté pour moi, AMERICA FIRST, et MAKE AMERICA GREAT AGAIN, auront une VOIX GÉANTE longtemps dans l’avenir. Ils ne seront pas irrespectés ou traités injustement de quelque manière que ce soit !!! »