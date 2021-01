Suite aux terribles événements du 6 janvier 2021 à Washington D.C., Facebook a décidé de prendre une mesure très forte. Par la voix de Mark Zuckerberg lui-même, le réseau social annonce que le compte de Donald Trump sera suspendu au moins jusqu’à la fin du mois.

We believe the risks of allowing President Trump to continue to use our service during this period are simply too great, so we are extending the block we have placed on his Facebook and Instagram accounts indefinitely and for at least the next two weeks. pic.twitter.com/JkyGOTYB1Z

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) January 7, 2021