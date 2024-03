Elon Musk, qui a donné des fonds aux camps démocrates et républicains au cours de sa carrière, semble pencher plus que jamais du côté des conservateurs.

Musk s’oppose ouvertement à Joe Biden

Ce dimanche 3 mars, Donald Trump a rencontré plusieurs des hommes les plus riches au monde, dont Elon Musk, ainsi que des donateurs républicains. L’ancien président, qui est officiellement le candidat républicain après avoir remporté le Super Tuesday, est à la recherche de fonds pour sa campagne électorale. En effet, il enregistre un désavantage financier conséquent par rapport à son rival, Joe Biden.

La fortune d’Elon Musk est estimée à 200 milliards de dollars. Une aide à Donald Trump permettrait au républicain de quasiment combler son retard, selon le New York Times. Pour sa part, le PDG de SpaceX et de Tesla a assuré dans une publication sur X « n’avoir donné de l’argent à aucun candidat ». Il s’affiche pourtant comme l’un des gros opposants à Joe Biden, critiquant ouvertement le président, notamment sur son âge et sa politique d’immigration, la qualifiant de « trahison ».

« L’Amérique tombera si elle essaie d’absorber le monde », a-t-il récemment déclaré sur X. Il adhère également à une idée infondée émanant de l’extrême droite selon laquelle les démocrates ouvrent les frontières afin d’obtenir davantage d’électeurs.

Une relation tumultueuse

La relation de Trump et de Musk est faite de hauts et de bas. Si l’entrepreneur a réactivé le compte Twitter de l’ancien président après avoir racheté la plateforme, les deux hommes ont échangé quelques insultes en 2022. De même, Elon Musk s’est montré critique à l’égard du magnat de l’immobilier en 2017, lorsque celui-ci a pris la décision de retirer les États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat.

Elon Musk s’est longtemps décrit comme indépendant, défendant avant tout une liberté d’expression absolue. Toutefois, il se range de plus en plus ouvertement du côté des républicains. Selon lui, il est essentiel que Biden soit battu lors des prochaines élections, qui auront lieu au mois de novembre.

Même s’il décide de ne pas verser d’argent à Donald Trump, ses prises de position publiques constituent déjà un soutien précieux pour le candidat. Il compte 175 millions d’abonnés sur X.

Contrairement à d’autres milliardaires américains, Musk n’a jamais dépensé d’importantes sommes pour une élection présidentielle.