Ça y est ! Donald Trump (@realDonaldTrump) est de retour sur Twitter. Le compte Twitter de l'ancien président des États-Unis a été rétabli après une interdiction prononcée par le réseau social en janvier 2021.

Donald Trump est de retour sur Twitter

Vendredi 18 novembre 2022, le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a publié un sondage demandant à sa communauté si Donald Trump devait être autorisé à revenir sur la plateforme. Un peu plus de 15 millions de personnes ont voté, dont 51,8 % en faveur de la réintégration de Trump sur Twitter. Dans la foulée, Elon Musk a tweeté en disant que « le peuple a parlé. Trump sera réintégré. Vox Populi, Vox Dei ». Une expression latine qui peut se traduire par « la voix du peuple, la voix de Dieu ».

The people have spoken. Trump will be reinstated. Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

Entre-temps, l'ancien président a annoncé cette semaine qu'il se présentera à nouveau à la plus haute fonction de la nation en 2024.à la présidence des États-Unis dans deux ans. L'ancien président avait été banni de Twitter suite aux émeutes du 6 janvier sur le Capitole des États-Unis , durant lesquelles des partisans de Trump avaient tenté de prendre le pouvoir suite à l'élection présidentielle de 2020 qui donna Biden vainqueur.

Dans un billet de blog daté de janvier 2021, un porte-parole de Twitter expliquait qu'après avoir « examiné de près les récents Tweets du compte @realDonaldTrump et le contexte qui les entoure, en particulier la façon dont ils sont reçus et interprétés sur et en dehors de Twitter, nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque de nouvelles incitations à la violence ». Le réseau social avait également supprimé 70 000 comptes liés à la mouvance QAnon après la prise du Capitole.

Lorsqu'il avait annoncé son intention de prendre le contrôle de Twitter, Musk avait exprimé sa volonté de rétablir le compte de l'ancien président. Maintenant qu'il est à la tête de l'entreprise, plus rien ne l'empêche de le faire. La preuve. Il estime que « la nouvelle politique de Twitter est la liberté de parole ». Difficile de savoir comment le réseau social va gérer la modération du contenu.

Cependant, Elon Musk vient peut-être de créer un précédent chez Twitter : les résultats d'un sondage spontané peuvent de dicter des décisions complexes. De son côté, tout en se réjouissant que Twitter soit « entre de bonnes mains », Trump affirme qu'il « restera sur son propre réseau social, Truth Social ». Une plateforme téléchargée par près de 4 millions de personnes.