Meta réserverait un beau cadeau de fin d’année à ses utilisateurs européens : l’arrivée de Threads sur leur continent. Le jumeau de X (ex-Twitter) devrait être lancé en Europe courant décembre. Une étape significative qui pourrait donner une nouvelle impulsion au réseau social de Mark Zuckerberg. Cependant, les régulateurs européens doivent encore donner leur feu vert.

Un pas en avant dans l’expansion de Threads

Début juillet, Threads fait une arrivée fracassante dans le paysage numérique avec une offre de micro-blogging très similaire à X. Les utilisateurs peuvent y publier et lire de courtes publications, apposer des likes et répondre à des posts depuis leur fil d’actualité. L’application étant obligatoirement connectée à Instagram, les internautes peuvent se connecter facilement à ce nouveau service et transférer leur liste d’abonnés.

Profitant de la lassitude de certains utilisateurs du réseau social d’Elon Musk, Threads parvient à séduire plus de 100 millions de personnes en moins d’une semaine. Or, le soufflé retombe rapidement. Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens diminue de 70 % entre le 7 et le 20 juillet, soit quelques jours seulement après son lancement. Le temps moyen passé sur l’application baisse également, passant de 19 à 4 minutes par jour. Plusieurs éléments peuvent expliquer cette chute : une version web qui tarde à arriver, des fonctionnalités très limitées et, surtout, l’indisponibilité de la plateforme en Europe.

Avant de se lancer sur le Vieux Continent, Meta veut s’assurer que son nouveau bijou soit bien en adéquation avec toutes les réglementations européennes, à savoir le Digital Markets Act (DMA), le Digital Services Act (DSA) et le Règlement général sur la protection des données (RGPD). En ce sens, plusieurs points ont été repensés.

Désormais, les utilisateurs pourront distinguer leur compte Instagram de leur compte Threads, ce qui était auparavant impossible. En supprimant un de leurs deux profils, les internautes devaient dire adieu à l’autre. Le réseau social sera par ailleurs disponible en accès libre, que les utilisateurs aient un compte sur l’une des plateformes de Meta ou non. Des changements qui devraient être bien accueillis par Bruxelles.

Selon les informations du Wall Street Journal, ces transformations devraient permettre à Threads de faire son entrée sur le continent européen. Meta n’a toutefois pas encore confirmé la nouvelle.

X et Threads : la bataille continue

L’arrivée prochaine de Threads en Europe, couplée à l’ajout de fonctionnalités inédites, pourrait aider le réseau social à concurrencer davantage X. Bien que les utilisateurs préfèrent, pour le moment, la plateforme de micro-blogging d’Elon Musk à celle de Mark Zuckerberg, le vent pourrait vite tourner.

Les nombreux changements introduits par le milliardaire pour transformer le réseau social en super-application sont loin de ravir les utilisateurs : abonnements payants, suppression des certifications officielles, baisse du niveau de modération… Les annonceurs fuient, eux aussi, progressivement X, au rythme des frasques et propos problématiques d’Elon Musk.

Le fondateur de Meta pourrait à nouveau profiter des fragilités de son concurrent pour séduire les internautes mécontents de l’ancien oiseau bleu et, plus tard, les publicitaires. L’application préfère toutefois se concentrer sur le développement de fonctionnalités performantes et sur l’ouverture de ses services aux internautes européens avant de lancer son opération séduction auprès des entreprises.