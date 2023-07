Une information qui devrait ravir Elon Musk. Threads, le Twitter développé par Meta, ne parvient pas à retenir ses utilisateurs. Après un pic de popularité le lendemain de son lancement, ...

Une information qui devrait ravir Elon Musk. Threads, le Twitter développé par Meta, ne parvient pas à retenir ses utilisateurs. Après un pic de popularité le lendemain de son lancement, le 7 juillet, le nombre de visiteurs quotidiens et le temps d’utilisation moyen des internautes sont en chute libre sur la plateforme.

Meta doit vaincre l’ennui de son application Threads

L’attrait de la nouveauté est-il déjà passé ? Lancé le 6 juillet, Threads est devenu l’application la plus rapide à atteindre les 100 millions d’utilisateurs, devant ChatGPT. Un succès foudroyant qui semble avoir du mal à se confirmer dans la durée. Le Wall Steet Journal, citant une étude de Sensor Tower, spécialisé dans l’analyse des données des réseaux sociaux, révèle qu’entre le 7 et le 20 juillet, le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens a diminué. Elle dénombre à la fin de la période 13 millions de visiteurs uniques par jour, soit une baisse de plus de 70 % par rapport à son pic de fréquentation le 7 juillet.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

La société de données et d’analyse numérique, SimilarWeb, enfonce le clou. Le temps moyen des utilisateurs sur l’application présente sur iOS, système d’exploitation d’Apple, et Android, celui de Google, est passé de 19 minutes à 4 minutes par jour. Aux États-Unis, la chute est encore plus importante. Un utilisateur lambda sur Android ne passe que cinq minutes sur Threads contre 21 minutes le jour du lancement.

La jeune plateforme de Meta a encore du chemin pour réussir à profiter des malheurs de Twitter. Malgré les facéties d’Elon Musk, le réseau social attire toujours 200 millions d’utilisateurs quotidiens sur un temps moyen de 30 minutes d’après SensorTower.

Plusieurs éléments peuvent expliquer cette chute. L’application a été lancée dans 100 pays dans le monde. Un chiffre impressionnant, mais qui ne reflète un vrai manque : l’Union européenne et ses habitants très connectés. Meta souhaite être sûr de respecter l’intégralité du Règlement général sur la protection des données avant de se lancer.

Les spécialistes affirment également que Threads peut être ennuyeux pour les utilisateurs. Il est indéniable que le fonctionnement de la plateforme de Meta est similaire à celui de Twitter. Mais cela est insuffisant pour créer la même culture que sur l’oiseau bleu qui existe depuis presque 20 ans. Toute une grammaire s’y est développée, le réseau social est entré dans des habitudes difficiles à défaire.

Aujourd’hui, Threads souffre, déjà, de son infrastructure. La plateforme de Meta a été créée en parallèle d’Instagram. Chaque utilisateur peut suivre les mêmes personnes lors de la création de son compte sur le réseau de Microblogging. Cette fonctionnalité essouffle la découverte des inscrits qui se plaignent de ne pas voir autant de personnalités influentes, de stars et de politiques que sur les réseaux sociaux concurrents.

Meta tente de combler l’ennui. Les développeurs de Threads ont publié, le 18 juillet, la première mise à jour de l’application sur iOS. Le réseau de microblogging propose désormais un onglet « Follows » pour voir qui est abonné à son compte, une option pour accéder à sa liste d’abonnement Instagram ou encore des étiquettes de republications.

Lundi dernier, Mark Zuckerberg avait démenti les informations de SimilarWeb sur Threads. Selon lui, « des dizaines de millions de personnes reviennent quotidiennement sur l’application ». Il a ajouté être ravi de « la façon dont la communauté Threads se rassemble ». Pour le moment, les équipes de Meta ne sont pas « inquiètes » et se concentrent sur l’amélioration de l’application avant de la monétiser.