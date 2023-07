Ce mardi 18 juillet, Meta a annoncé la première mise à jour importante de Threads depuis le lancement du réseau social. Ses utilisateurs à travers le monde pourront plus facilement se connecter avec leur réseau Instagram et seront plus enclins à découvrir des comptes étrangers. Une façon pour Threads de maintenir l’intérêt de ses usagers avant de se lancer d’ici quelques mois en Europe.

Threads souhaite développer les connexions au sein de sa plateforme

Mardi 18 juillet, Cameron Roth, un ingénieur logiciel pour Instagram, a créé un fil de discussion sur Threads dans lequel il annonce les nouvelles fonctionnalités pour l’application. À travers celles-ci, le réseau de microblogging souhaite inciter les connexions entre utilisateurs. Par exemple, un onglet “Follows” fait son apparition pour permettre de voir plus facilement qui est abonné à son compte, il y a aussi la possibilité d’accéder à sa liste d’abonnés Instagram directement ainsi qu’une fonction traduction.

D’autres améliorations plus basiques ont été ajoutées tels que des ajustements d’interfaces de base, des étiquettes de republication et un allégement de l’application lors de certaines manipulations. Pour l’instant, cette mise à jour est uniquement disponible sur iOS. Il n’y a aucune information sur une mise à jour équivalente pour Android.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

L’application, qui a connu un démarrage remarquablement fort avec plus de 150 millions de téléchargements en une semaine, reste attentive aux remarques de ses nouveaux utilisateurs pour maintenir ce rythme. Après avoir été sous les feux des projecteurs, le cabinet d’analyse Similarweb affirme que les utilisateurs ne restent pas sur l’application. Selon les chiffres rapportés, ils seraient passés de 49 millions par jour à 23,6 millions en une semaine.

Une information démentie par Mark Zuckerberg qui a posté sur Threads, lundi dernier, que « des dizaines de millions de personnes reviennent quotidiennement sur l’application ». Il s’est montré très optimiste quant à la croissance de son réseau et se dit conscient, au vu de son expérience avec ses autres plateformes, qu’après un lancement il y a toujours une phase de stabilité.

Si les nouvelles fonctionnalités vont ravir les amateurs de Threads dans plus de cent pays, en Europe l’application reste inutilisable. Pour des raisons légales, liées à l’entrée en vigueur prochaine du Digital Services Act (DSA), Meta a décidé de bloquer totalement les comptes créés en Europe.

Adam Mosseri, le patron d’Instagram, a déclaré le 18 juillet, dans une story, que la mise en conformité aux nouvelles lois européennes pourrait prendre “plusieurs mois”.