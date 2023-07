Moins d’une semaine après le lancement de Threads, l’équivalent de Twitter par Meta, le bilan est plus que positif pour l’entreprise. Il n’est pas sûr que cette performance soit perçue ...

Moins d’une semaine après le lancement de Threads, l’équivalent de Twitter par Meta, le bilan est plus que positif pour l’entreprise. Il n’est pas sûr que cette performance soit perçue d’un bon œil chez l’oiseau bleu…

Threads affole déjà les compteurs

Après avoir atteint les 70 millions d’utilisateurs en seulement deux jours, Threads enregistre déjà plus de 100 millions d’utilisateurs, soit bientôt le tiers de la base d’usagers de Twitter. Un chiffre impressionnant, d’autant plus que l’application n’est pas encore sortie au sein de l’Union européenne, Meta préférant jouer la carte de la précaution et s’éviter une coûteuse amende en vertu des strictes législations du Vieux Continent. Le nouveau réseau social vient ainsi de dépasser ChatGPT en devenant l’application la plus rapide à atteindre les 100 millions d’utilisateurs.

Aux États-Unis, Threads trône à la première place du classement de l’App Store. « 70 millions d’inscriptions sur Threads depuis ce matin. C’est bien au-delà de nos espérances », s’est enthousiasmé Mark Zuckerberg. Cet immense succès peut en partie s’expliquer par le modèle de Threads, qui est basé sur l’architecture du mastodonte Instagram. La plateforme compte plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde.

Ainsi, l’application permet aux utilisateurs de transférer leurs listes d’abonnés et leurs identifiants Instagram, évitant des processus chronophages. Threads fait désormais figure de concurrent très sérieux pour Twitter. Ses alternatives, à savoir Mastodon, BlueSky et T2, comptent respectivement 4,5 millions, 50 000 et 9 200 utilisateurs à ce jour.

Les marques s’acclimatent avec la plateforme avant le déploiement de la publicité

Cette croissance rapide est de bon augure pour Meta, qui tire la majorité de ses profits de son activité publicitaire. Pour l’heure, Threads propose une expérience sans annonces, la publicité devrait y être déployée dans les prochains mois dans le feed principal de la plateforme. « Pour l’instant, il n’y a pas de publicités ou de fonctions de monétisation sur Threads. Notre priorité est de créer de la valeur pour le consommateur avant tout, ce qui nous permet d’explorer comment créer de la valeur commerciale d’une manière qui ne compromet pas l’expérience du consommateur », a commenté un porte-parole de Meta.

En attendant, les utilisateurs sont attirés par cette offre gratuite et sans publicité, une denrée rare lorsque l’on parle des plus importants réseaux sociaux au monde. Il s’agit aussi de l’occasion pour les marques d’expérimenter avec Threads, de s’acclimater avec ses usages afin de mieux jauger les tendances qui leur seront profitables. D’ailleurs, de nombreuses firmes ont eu un accès anticipé à la plateforme justement pour cette raison.

Molly Lopez, fondatrice et PDG de Sparo Marketing, explique à Digiday avoir vu des marques appliquer à Threads les mêmes stratégies que celles utilisées sur Twitter. Par exemple, certaines proposent d’offrir des cartes-cadeaux aux utilisateurs qui réagissent à leurs premières publications. L’analyste s’attend à ce que des publicités apparaissent dans les quatre ou cinq prochains mois sur Threads, en fonction de la rapidité avec laquelle Meta sera en mesure d’adapter la plateforme.

L’entreprise ne devrait pas peiner à monétiser son nouveau réseau social, tant son activité publicitaire est gargantuesque. Cette nouvelle n’est sans doute pas vue d’un bon œil par Twitter, qui peine à attirer les annonceurs.

Elon Musk va apprécier…

Comme pour enfoncer le clou Elon Musk, Meta a rétabli les comptes Instagram et Threads qui suivaient le jet privé du milliardaire. Qualifié de « coordonnées d’assassinat » par le principal intéressé, le profil, tenu par un homme baptisé Jack Sweeney, a été suspendu de Twitter.

Peu de temps après sa création sur Threads, il a également été banni de l’application. Une « erreur » selon les équipes de Meta, qui se sont empressées de réactiver le compte. @ElonJet est présent sur d’autres plateformes, à savoir Facebook, Telegram, Mastodon et Bluesky. Un subreddit suit également l’avion.

Elon Musk ne devrait pas vraiment apprécier la décision de Meta de restaurer le profil, lui octroyant un argument de plus pour fustiger Threads. Il y a quelques jours, son avocat a envoyé une lettre à Mark Zuckerberg en le menaçant de poursuites judiciaires pour vol de propriété intellectuelle.