Les finances de Twitter sont-elles bientôt stables ? Mercredi dernier, Elon Musk a affirmé que l’entreprise était presque rentable avec le retour des grands annonceurs publicitaires. Une prise de parole en contradiction avec les données de Sensor Tower, entreprise fournissant des informations sur le marché des applications, et les déclarations de grandes entreprises.

AT&T, Volkswagen, Stellantis, Coca Cola… les marques ne reviennent pas

Lors du rachat de Twitter par Elon Musk pour 44 milliards de dollars en octobre dernier, l’entreprise a vu ses annonceurs quitter le navire. En cause, la gestion et les décisions controversées du milliardaire, qui a par exemple fait revenir Donald Trump sur le réseau social.

Un exode terminé ? Elon Musk a déclaré, dans une interview à la BBC diffusée sur Twitter, que d’ici ce trimestre « Twitter pourrait avoir des flux de trésorerie positifs si les choses se passent bien ». Il a ajouté « Nous atteignons à peu près le seuil de rentabilité ». Selon le propriétaire de Tesla, la baisse des revenus publicitaires était due à leur nature « cyclique » et « politique ». « Aujourd’hui la plupart des annonceurs sont de retour sur Twitter » a-t-il affirmé.

Pourtant, selon Sensor Tower, plusieurs groupes classés parmi les 10 principaux annonceurs sur la plateforme en septembre comme Mondelez (propriétaire d’Oreo, Milka…), Unilever (fabricant de Ben & Jerry’s, Dove, Lipton…), et Coca Cola ne sont même plus dans le top 50 en février et mars 2023. En novembre dernier, contacté par Reuters, Dirk Van de Put, PDG de Mondelez, avait annoncé retirer ses publicités de Twitter en raison du risque qu’elles apparaissent à côté de « mauvais message ».

De plus, AT&T, Volkswagen ou encore Stellantis ont confirmé à Reuters qu’ils n’avaient pas repris les publicités sur la plateforme. Mars, fabricant de M&M’s et de Snickers, a même prévenu qu’il ne ferait plus de campagne sur Twitter.

L’absence des grands annonceurs se ressent dans le budget total des dépenses publicitaires. Toujours d’après Sensor Tower, les 50 meilleurs annonceurs sur Twitter ont dépensé 83 millions de dollars au cours des deux derniers mois, contre 102 millions de dollars à la même période en 2022. La société d’étude de marché, Insider Intelligence, a réduit les prévisions de revenus publicitaires de Twitter en 2023 de 37 % pour atteindre les 2,98 milliards de dollars. Cette baisse signifierait un déclin de 28 % par rapport à 2022 où le réseau social avait engrangé 4,14 milliards de dollars.

Les déclarations d’Elon Musk sont souvent très floues au sujet de Twitter. Les analystes et les marques critiquent notamment la véracité de ses propos. Dans un laps de temps très court, il est passé de la reconnaissance d’une baisse importante des revenus publicitaires à une possible rentabilité dès ce trimestre. Lors d’une conférence sur la publicité ce mardi 18 avril, le milliardaire devrait prendre la parole pour dévoiler ses projets pour le réseau social.