Le démarrage en trombe de Threads, nouveau réseau social de Meta, ne semble pas du goût de Twitter. Dans une lettre, l’avocat d’Elon Musk menace Mark Zuckerberg de poursuites judiciaires pour avoir copié l’oiseau bleu.

Lancée dans près de 100 pays ce 6 juillet, mis à part au sein de l’Union européenne, Threads semble être considérée comme une véritable menace par Twitter. Dans sa missive, l’avocat Alex Spiro affirme que Meta a embauché des « dizaines » d’anciens employés de Twitter pour développer l’application. Selon lui, ces personnes ont encore accès aux secrets commerciaux de la firme, ainsi qu’à d’autres informations confidentielles.

« Twitter a l’intention de faire respecter strictement ses droits de propriété intellectuelle », prévient-il. « Twitter se réserve tous les droits, y compris, mais sans s’y limiter, le droit de demander des réparations civiles et des mesures injonctives sans autre préavis pour empêcher toute autre rétention, divulgation ou utilisation de sa propriété intellectuelle par Meta », menace Spiro.

Dans un message publié sur Threads, le directeur de la communication de Meta Andy Stone nie totalement ces accusations. « Aucun membre de l’équipe d’ingénieurs de Threads n’est un ancien employé de Twitter », assure-t-il.

« La concurrence est une bonne chose, la tricherie n’en est pas une », a asséné Elon Musk en réponse à un message publié sur Twitter à propos de la lettre. Linda Yaccarino, nouvelle PDG de la plateforme, s’est elle aussi insurgée : « Nous sommes souvent imités, mais la communauté Twitter ne peut jamais être dupliquée ».

On Twitter, everyone’s voice matters.

Whether you’re here to watch history unfold, discover REAL-TIME information all over the world, share your opinions, or learn about others — on Twitter YOU can be real.

YOU built the Twitter community. 🙏👏 And that’s irreplaceable. This…

— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 6, 2023