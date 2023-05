Twitter a envoyé une lettre à Satya Nadella, le PDG de Microsoft, en l’accusant de violer l’accord de développement établi entre les deux parties. Cette démarche reflète les relations tumultueuses ...

Twitter a envoyé une lettre à Satya Nadella, le PDG de Microsoft, en l’accusant de violer l’accord de développement établi entre les deux parties. Cette démarche reflète les relations tumultueuses entre les deux entreprises ces derniers mois.

Twitter exige de nombreuses informations de la part de Microsoft

Dans la lettre, l’avocat d’Elon Musk, Alex Spiro, affirme que Microsoft a violé « plusieurs dispositions » de l’accord de développement de Twitter « pendant une longue période de temps ». Il indique notamment que la firme de Redmond a utilisé l’API de Twitter à des fins non autorisées.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Il y a plusieurs semaines, Twitter décidait de rendre payant l’accès à son API afin de générer des revenus. Jusqu’à récemment, Microsoft intégrait cette API à certains de ses produits. La lettre indique que la firme de Redmond exploitait « huit applications API Twitter distinctes ». Parmi elles, on retrouve notamment Xbox, Bing ainsi que sa plateforme publicitaire.

Microsoft a toutefois commencé à retirer le support de ces API le mois dernier, très probablement en raison du tarif appliqué par Twitter pour y accéder. Spiro accuse l’entreprise de ne pas avoir informé Twitter d’un cas d’utilisation pour six des huit applications qu’elle a continué à exploiter avec l’API jusqu’au mois dernier.

Affirmant que leur accord exige une coopération totale de la part de Microsoft, Twitter exige un « audit de conformité » pour chacune des huit applications jusqu’en avril 2023, date à laquelle Microsoft les a fermées. La firme demande ainsi un large éventail d’informations sur chacune des applications, et sur la manière dont elles utilisaient les données de Twitter, le tout devant être fourni avant le 7 juin.

« Aujourd’hui, un cabinet d’avocats représentant Twitter nous a posé des questions sur notre utilisation antérieure de l’API gratuite de Twitter. Nous allons examiner ces questions et y répondre de manière appropriée. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat à long terme avec l’entreprise », a indiqué Microsoft.

They trained illegally using Twitter data. Lawsuit time. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2023

Des relations tendues entre Musk et Microsoft

Les relations entre Elon Musk et Microsoft ont été mouvementées ces derniers temps. Le milliardaire a notamment dénoncé le lien entre la firme de Redmond et OpenAI, société à l’origine de ChatGPT qu’il a cofondée en 2015. En avril, Musk affirmait également dans un tweet que Microsoft avait utilisé les données de Twitter de manière « illégale » pour entraîner un de ses modèles. Il écrivait ensuite qu’il était « temps de poursuivre en justice » l’entreprise.

Comme le précise le New York Times, ces derniers mois, Twitter et d’autres firmes comme Reddit se sont plaintes du fait que les nouveaux modèles d’IA générative sont élaborés à partir de leurs données numériques. Pour l’heure, on ignore si Twitter ira plus loin pour tenter de sanctionner Microsoft, mais il n’est pas exclu que cette affaire finisse au tribunal, d’autant plus de la grande nécessité pour le réseau social de renflouer ses caisses.