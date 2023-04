Pour une entreprise SaaS, les modèles de prix de ses logiciels sont au cœur de ses revenus. Avec toutes les options proposées, il peut être complexe de créer, lancer et gérer chaque plan de tarification. Pour vous faciliter la tâche, il existe des outils comme Stigg. Grâce à sa solution et ses API, vous pouvez mettre au point facilement des modèles tarifaires de A à Z.

Mieux gérer vos plans de tarification

Stigg met à votre disposition un logiciel et des API permettant de créer des plans de tarification développés et des meilleures expériences d’achat pour vos acheteurs. En quelques minutes, vous pouvez concevoir une tarification forfaitaire, freemium, par fonctionnalité… Chaque plan peut être modifié instantanément selon vos exigences et vos objectifs. Aussi, vous définissez les fonctionnalités et possibilités de chacun de vos modèles de tarification.

Il est également possible d’en créer un nouveau. Pour ce faire, il faut suivre quelques étapes. D’abord, vous devez définir si vous souhaitez que votre plan soit gratuit, payant, ou qu’il varie en fonction des profils des clients. Vous choisissez alors les avantages qui seront proposés (trois accès, tel outil, une assistance 24h/24h…). Dans le cas où vous souhaiteriez tester votre plan avant de le mettre en place, c’est possible.

Une fois que tout est au point, vous pouvez lancer votre nouveau modèle de tarification.

Pour offrir une expérience de paiement plus agréable à vos clients, Stigg vous propose de mettre en place un portail depuis lequel ils gèrent leurs abonnements. D’autres widgets peuvent être ajoutés à votre site, comme un paywall.

Un système de paiement et de facturation peut être ajouté et connecté à votre plan tarifaire. L’objectif est de simplifier la gestion des règlements. Aussi, il est possible de connecter votre CRM afin que les factures soient mises à jour. Grâce à cela, vous pouvez envoyer des notifications aux clients dont l’abonnement ou la période d’essai est sur le point de se terminer. Toutes les métriques collectées via Stigg peuvent être renvoyées vers vos propres systèmes de gestion de données. L’outil vous fournit toutefois un tableau de bord avec les statistiques les plus importantes.

Les API et les SDK de Stigg permettent donc aux développeurs et aux entreprises de créer et de publier facilement des plans de tarification, de les tester et de les modifier. Une licence gratuite comprend un accès, la conception d’un modèle pour un produit et la prise en charge de cinquante clients souscripteurs. Pour plus de possibilités, il faudra se pencher sur les offres payantes, démarrant à 32 dollars par accès et par mois.