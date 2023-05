Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a indiqué que son entreprise n’exploitait plus les données des clients envoyées par l’intermédiaire de ses API pour entraîner ses modèles de langage tels que ...

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a indiqué que son entreprise n’exploitait plus les données des clients envoyées par l’intermédiaire de ses API pour entraîner ses modèles de langage tels que GPT-4. Cette décision n’est sans doute pas due au hasard, compte tenu du climat qui entoure l’intelligence artificielle (IA) en ce moment.

Changement effectif depuis le 1er mars

Le changement de politique d’OpenAI a été mis en œuvre le 1er mars 2023, lorsque l’entreprise a discrètement mis à jour ses conditions de service pour refléter ce nouvel engagement en faveur de la protection de la vie privée des utilisateurs. « Les clients souhaitent clairement que nous ne nous entraînions pas sur leurs données, c’est pourquoi nous avons changé nos plans : Nous ne le ferons pas », a précisé Sam Altman lors d’une interview avec CNBC.

Pour rappel, les API, ou interfaces de programmation d’applications, sont des cadres technologiques qui permettent aux clients de se connecter directement au logiciel d’OpenAI. La firme a passé des partenariats avec de grands noms de l’industrie, comme Microsoft, Salesforce ou Snapchat, qui exploitent son API dans le cadre de leurs partenariats. Cette décision est particulièrement pertinente pour ceux-ci.

Les conditions d’utilisation mises à jour d’OpenAI précisent que « du contenu provenant de services autres que notre API » peut être utilisé pour entraîner ses modèles. Ainsi, le texte saisi dans ChatGPT par les utilisateurs peut, lui, servir à la société, à moins que les données ne soient partagées via l’API.

Une période charnière

Il y a quelques jours, OpenAI annonçait également la possibilité pour les utilisateurs de l’agent conversationnel de désactiver l’historique de leurs conversations avec ce dernier, afin que l’entreprise ne les exploitent pas pour former ses IA, leur offrant « un moyen plus simple pour gérer leurs données ».

Ces différentes mesures interviennent alors que les régulateurs de plusieurs pays scrutent de plus en plus le marché de l’IA générative, et plus particulièrement les activités d’OpenAI et sa gestion des données. La firme a pris d’assaut toute l’industrie avec la sortie de ChatGPT, qui a connu la croissance la plus rapide de l’histoire pour une application grand public.

En outre, ce changement se produit alors que les entreprises sont confrontées à la perspective de voir les modèles de langage remplacer la création humaine dans plusieurs domaines. La semaine dernière par exemple, un syndicat représentant plus de 10 000 scénaristes d’Hollywood plaidait en faveur de restrictions sur l’utilisation de ChatGPT pour la génération ou la réécriture de scénarios. Un mouvement de grève a vu le jour depuis.

La décision d’OpenAI marque donc un tournant dans la conversation en cours sur la confidentialité des données et l’IA, et montre son intention de maintenir la protection de la vie privée et la confiance avec ces derniers au cœur de ces discussions.