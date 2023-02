Twitter vient d’annoncer que son API ne serait plus gratuite pour les développeurs. Une décision drastique de la part de la plateforme, qui s’inscrit dans la volonté d’Elon Musk de réduire les dépenses au maximum.

Effectif dès le 9 février

Abréviation pour Application Programming Interface, une API permet de connecter un logiciel ou service à un autre afin d’échanger des données et des fonctionnalités. Dans le cas de Twitter, elle est utilisée par les tiers pour récupérer et analyser les données publiques du réseau social, qui peuvent ensuite être utilisées pour créer des bots programmables et des applications distinctes qui se connectent à la plateforme.

Jusqu’alors, Twitter offrait une version gratuite de ce dispositif, ainsi que des niveaux évolutifs payants pour les développeurs ayant besoin de mettre au point des fonctionnalités d'entreprise supplémentaires. Dès le 9 février, la version gratuite sera rayée de la carte. Une offre payante sera proposée à la place.

« Au fil des ans, des centaines de millions de personnes ont envoyé plus d'un trillion de Tweets, et des milliards d'autres chaque semaine. Les données Twitter font partie des ensembles de données les plus puissants au monde. Nous nous engageons à permettre un accès rapide et complet pour que vous puissiez continuer à construire avec nous », écrit le compte Twitter Developer.

Starting February 9, we will no longer support free access to the Twitter API, both v2 and v1.1. A paid basic tier will be available instead 🧵 — Twitter Dev (@TwitterDev) February 2, 2023

Musk veut générer beaucoup plus de revenus

« Oui, l'API gratuite fait l'objet d'abus importants en ce moment par les escrocs et les manipulateurs d'opinion. Il n'y a pas de processus de vérification ou de coût, il est donc facile de créer 100 000 bots pour faire de mauvaises choses », déclare Elon Musk.

Cette décision va affecter un nombre important de personnes, autant les développeurs qui travaillent sur des outils et des bots, tels que des observateurs météo et des coloriseurs d'images en noir et blanc, que des chercheurs qui exploitent les données de Twitter pour pour étudier le comportement en ligne et recueillir des informations pour des travaux de recherche, rapporte The Verge.

Néanmoins, cette annonce n’est pas réellement surprenante. Twitter a déjà interdit les applications tierces comme Tweetbot de proposer une alternative à sa plateforme, tandis qu’Elon Musk fait tout pour réduire les dépenses et générer de nouveaux revenus dans un contexte difficile. Il a notamment revu le système par abonnement Twitter Blue pour le rendre plus rentable, et espère intégrer les moyens de paiement au réseau social.