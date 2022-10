Une API ou Application Programming Interface, est une solution logicielle permettant de faire communiquer deux applications entre elles. Elle peut être gratuite ou payante. Pour la monétiser facilement, plusieurs outils ont vu le jour en ligne. Parmi eux, Quick API. Il offre la possibilité de transformer un fichier CSV en API produit, qui permet de manipuler et de distribuer les produits et services d’une société.

Lancer son API en seulement cinq minutes

Comme son nom l’indique, Quick API permet de créer une API produit rapidement. Pour ce faire, il faut suivre quelques étapes. La première consiste à concevoir un serveur pour son projet. Il faut simplement choisir un nom de sous-domaine. Le nom de domaine est attribué par défaut : “quickapi.io”.

Vient alors le moment d’intégrer toutes ses données. Pour ce faire, il faut les télécharger au format CSV en cliquant sur le bouton prévu à cet effet. Il est aussi possible de le faire en drag and drop. Une fois qu’elles sont sur la plateforme, il convient de cliquer sur “Deploy To Production” afin de lancer le processus de création d’API. À noter que plusieurs documents CSV peuvent être téléchargés si nécessaire.

La dernière étape est consacrée aux points de terminaison de l’API produit. Concrètement, il s’agit de l'endroit qui reçoit les appels d'API. Il faut appuyer sur “Create Endpoint” pour en créer un.

Une fois cela fait, notre API est prête à être lancée. Pour la partager, il suffit de copier et de coller le lien généré par l’outil. Ce dernier permet de mettre au point tarifaire afin que l’on puisse monétiser l’API. Il est toutefois possible d’offrir un accès limité afin de permettre aux utilisateurs de l’essayer. Ils accèdent à une page que l’on peut entièrement personnaliser. Celle-ci regroupe toutes les informations relatives à l’API, dont les endpoints.

Quick API est un outil freemium. On peut créer une seule API produit, qui est utilisable par vingt utilisateurs. Pour davantage de possibilités, il faut se tourner vers unes des trois offres payantes, allant de 12 à 49 dollars par mois.