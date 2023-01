Après une semaine d’incertitude et de spéculation sur le dysfonctionnement des clients Twitter alternatifs comme Tweetbot ou Twitterific, l’entreprise a mis à jour ses conditions d’utilisation le 19 janvier. Elle précise que les applications tierces n’ont plus l’autorisation d’utiliser le contenu du réseau social.

Depuis de nombreuses années, il était possible pour les utilisateurs de Twitter de consulter les publications sur des applications qui fournissent une interface différente de celle de l’application officielle. Il y a plus d’une semaine, le développeur du client Tweetbot écrivait, « Tweetbot et d’autres clients rencontrent des problèmes pour se connecter à Twitter. Nous avons contacté Twitter pour plus de détails, mais nous n’avons pas eu de réponse. Nous espérons qu’il ne s’agit que d’un problème temporaire et nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus. »

Après plusieurs jours, Twitter s’est exprimé avec son compte Twitter Dev, spécialisé dans l’annonce des mises à jour des conditions d’utilisation. Elle a annoncé qu’une règle de « longue date » sur ses applications tierces était désormais appliquée. Sans aucune précision supplémentaire de la part de l’entreprise, il a fallu attendre que le média Engadget découvre que la mise à jour du règlement interdit désormais les clients alternatifs.

Dans ce nouveau règlement, pour les développeurs d’applications, il est indiqué qu’il est interdit « d’utiliser ou accéder aux Contenus sous licence pour créer ou tenter de créer un substitut ou un service ou produit similaire aux Applications Twitter ».

Un coup dur pour les développeurs concernés. Twitterific a largement contribué à rendre le réseau social populaire. Il y a 16 ans, elle était la première application disponible sur iOS avant même que Twitter ne publie la sienne. Le développeur a annoncé la fin de ses applications sur iOS et Mac, « Aujourd'hui marque la fin d’une époque. Malheureusement, nous avons été obligés de retirer Twitterrific des App Stores iOS et Mac. La révocation inexpliquée par Twitter de notre accès à l’API a laissé l’application sans issue. » s’attriste-t-il dans un tweet.

Today marks the end of an era. Sadly, we've been forced to pull Twitterrific from both the iOS and Mac App Stores.

Twitter’s unexplained revocation of our API access has left the app with no path forward. Please read our blog for more information🖖 https://t.co/UZSdmqZtMD

— Twitterrific (@Twitterrific) January 19, 2023