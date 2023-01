Twitter travaille actuellement sur un nouveau modèle d’abonnement sans publicité. Une information qui a été annoncée sur le réseau social ce week-end par Elon Musk lui-même. Ce forfait va venir enrichir l’offre déjà existante de Twitter Blue.

Elon Musk a publié une série de tweets annonçant le déploiement d’un nouveau modèle d’abonnement. Plus coûteuse mais sans publicité, cette offre devrait être disponible « dans les semaines à venir » a indiqué le patron de Twitter.

Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023