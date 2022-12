Les journées passent et Twitter ne se ressemble pas. Depuis son arrivée à la tête du réseau social, Elon Musk veut faire de Twitter Blue un service attirant pour le public et rentable pour la plateforme. Pour y parvenir, les équipes de Twitter implantent de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs de l’offre premium. Depuis le 23 décembre, les abonnés à Twitter Blue bénéficieront d’une mise en avant de leurs réponses sous les tweets et pourront partager des vidéos en haute définition d’une durée maximale d’une heure.

L’offre Twitter Blue devient plus riche

Depuis son retour début novembre, Twitter Blue permettait de publier jusqu’à 10 minutes de vidéo pour une taille maximale de 512 Mo. Désormais, les usagers payant 8 dollars par mois auront la possibilité d’héberger jusqu’à 60 minutes d’image pour une taille maximale de 2 Go, en passant par la version web de Twitter. Pour le moment, il n’est pas possible de partager des fichiers aussi volumineux sur la plateforme via iOS et Android.

Dans la même catégorie Des employés de ByteDance ont récupéré les données personnelles de journalistes

S’il est possible de téléverser des vidéos en haute définition, l’entreprise californienne précise qu’elle envisage de modifier leur qualité pour faciliter leur diffusion. « Nous nous efforçons de maintenir la meilleure qualité vidéo possible pour toutes les plateformes. Toutefois, nous pouvons modifier ou adapter votre vidéo originale en vue de sa distribution, de sa syndication, de sa publication ou de sa diffusion par nous et nos partenaires », note la page du support. En d’autres termes, la qualité des vidéos pourra être différente « en fonction de la vitesse et la stabilité de la connexion Internet du spectateur ».

Pour le moment, Twitter n’a pas communiqué sur la possible présence de coupures publicitaires au sein des vidéos plus longues. Le réseau social n’a pas non plus expliqué comment allaient être adressés les problèmes de droits d’auteur si un utilisateur partage l’entièreté d’un film dans un tweet.

En plus des vidéos plus longues, les utilisateurs ayant souscrit à Twitter Blue disposeront d’une mise en avant prononcée dans les réponses des tweets, mais aussi dans les mentions et les recherches. Début décembre, Twitter définissait cet ajout comme « essentiel pour lutter contre les bots, les faux comptes et les arnaques ».

soon, subscribers with the blue checkmark will get priority ranking in search, mentions, and replies to help lower the visibility of scams, spam and bots — Twitter Blue (@TwitterBlue) December 12, 2022

Ces nouvelles fonctionnalités viennent étoffer le catalogue des avantages de Twitter Blue qui se compose également de moins de publicité et d’un badge de certification bleu, comme celui des personnalités publiques. Pour le futur, Elon Musk réfléchirait à n’autoriser que les personnes abonnées à Twitter Blue à prendre part aux sondages concernant les changements liés à la politique du réseau social.