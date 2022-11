Dans un tweet publié le 1er novembre, Elon Musk a confirmé la rumeur. La certification sur Twitter sera bel et bien payante. Pour 8 dollars par mois, le tout nouveau propriétaire du réseau social prévoit d’accorder un badge de certification aux membres de Twitter Blue.

Les bruits de couloir rapportés par The Verge, le 31 octobre, annonçaient la couleur. Quelques jours seulement après le passage de pouvoir, Elon Musk est déjà en train de repenser Twitter Blue, le service premium de la plateforme. La refonte de l’abonnement passe par une modification du fonctionnement du système de vérification. « Le système actuel de seigneurs et de paysans pour qui a ou non une coche bleue est une connerie. Le pouvoir au peuple ! Blue pour huit dollars par mois », s’est exprimé le milliardaire sur son profil.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022