Twitter vient de dévoiler la nouvelle tarification pour accéder à son API. Le réseau social propose désormais trois offres distinctes, dont une gratuite.

Quelles sont les trois offres ?

À la fin du mois de janvier, Twitter coupait l’accès de son API aux applications tierces comme Tweetbot ou Twitterrific. Quelques jours plus tard, la plateforme annonçait la fin de l’accès gratuit à son API, suscitant la colère de nombreux développeurs. Finalement, l’entreprise est revenue sur cette décision. Si l’interface est désormais payante, elle propose tout de même une version gratuite.

Dans la même catégorie Qui est Lemon8, le nouveau réseau social de ByteDance qui cartonne aux États-Unis ?

Twitter propose trois offres : gratuit, basique et entreprise. La version gratuite consiste en une écriture seule avec la possibilité de publier gratuitement 1 500 tweets par mois. Les utilisateurs pourront uniquement récupérer les informations stockées dans l'API, mais pas y apporter des modifications. L’offre basique s’élève à 100 dollars mensuels et octroie deux identifiants. Destinée aux amateurs, elle permet de publier 3 000 tweets par mois au niveau de l'utilisateur, ou 50 000 tweets par mois au niveau de l'application. La limite de lecture est de 10 000 tweets.

Enfin, la tarification d’entreprise pourvoit « un accès de niveau commercial qui répond à vos besoins spécifiques et à ceux de vos clients » ainsi que des « services gérés une équipe dédiée à la gestion des comptes ». Pour l’heure, aucun prix n’a été indiqué.

Les outils existants obsolètes très prochainement

Les outils existants actuellement exploités par les développeurs et autres vont devenir obsolètes dans les trente prochains jours, a prévenu Twitter. Elle leur recommande de migrer le plus rapidement possible vers ses nouvelles offres.

« Pour les universitaires, nous cherchons de nouveaux moyens de continuer à servir cette communauté. En attendant, les niveaux gratuit, basique et entreprise sont disponibles », continue la plateforme. Pour rappel, de nombreux chercheurs exploitent les données de Twitter pour étudier le comportement en ligne et recueillir des informations pour des études.

La décision de l’entreprise s’inscrit dans le cadre d'une vaste démarche de réduction des coûts entamée par Elon Musk lorsqu’il a racheté la plateforme. Depuis, le milliardaire fait tout pour réduire les dépenses de Twitter et trouver de nouvelles sources de revenus.