Quelques mois après sa sortie, Threads est venue se classer à la sixième position des applications les plus téléchargées au monde en décembre. Une performance qui coïncide avec son lancement au sein de l’Union européenne (UE), le 14 décembre dernier.

Threads stimulée par son lancement européen

Lors de son déploiement en juillet dernier, Threads a surpassé ChatGPT en devenant l’application la plus rapide à atteindre les 100 millions d’utilisateurs. La plateforme, qui s’apparente grandement à X, anciennement Twitter, est directement reliée à Instagram. Une stratégie payante pour Meta, son réseau social étant l’un des plus populaires au monde.

Néanmoins, cet engouement initial est vite redescendu. Threads a vu son nombre d’utilisateurs quotidiens chuter de 70 % deux semaines après son lancement. Si depuis, il est resté discret, une étude partagée par Appfigures atteste que le réseau social était la sixième application la plus téléchargée au monde en décembre, iOS et Android compris.

Si le lien avec sa sortie dans l’UE, préalablement retardée en raison de problèmes réglementaires, est évident, cette performance prouve que Threads poursuit sa croissance. La plateforme compterait désormais près de 160 millions d’utilisateurs.

Un succès difficile à analyser

En revanche, il est difficile de savoir combien sont réellement actifs. De nombreuses personnes ont en effet téléchargé l’application car Instagram le leur a suggéré. De plus, l’inscription sur Threads s’effectue de manière rapide, étant donné que l’application est directement intégrée à Instagram. L’engagement y semble toutefois moins important que sur X, note Social Media Today.

Ainsi, près de la moitié des cinquante profils les plus suivis sur X n’ont quasiment aucune activité sur Threads. La majorité des comptes de sport et d’information continuent pour leur part à donner la priorité à X. Pourtant, la plateforme d’Elon Musk a dégringolé à la 36e place des applications les plus téléchargées. Elle doit également faire face à des départs massifs de ses annonceurs, exacerbés par plusieurs controverses à la fin de l’année dernière.

Il conviendra d’observer l’évolution de Threads au cours des prochains mois avant d’en tirer une analyse approfondie. Pour l’heure, Meta ne compte pas y déployer de publicités, et préfère attendre qu’elle gagne en abonnés. Sa grande sœur Instagram s’est classée au top du classement des applis les plus téléchargées en décembre. Elle était talonnée par TikTok, Facebook, WhatsApp et Capcut.