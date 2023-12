Avec plusieurs mois de retard sur le reste du monde, Meta lance son réseau social Threads en Europe. Basée sur les messages textuels, la plateforme devrait faire figure de sérieuse concurrente à X, anciennement Twitter.

Lorsque Threads était déployé dans le monde au mois de juillet, Meta a annoncé le report de sa sortie au sein de l’Union européenne (UE), invoquant des questions « réglementaires ». Le réseau social, qui permet « de partager des informations sous forme de texte et de participer à des conversations publiques », est enfin accessible aux utilisateurs européens.

Directement reliée à Instagram, la plateforme est devenue, lors de son lancement, l’application la plus rapide à atteindre les 100 millions d’utilisateurs. Son audience a rapidement chuté par la suite. Si pour l’heure, Threads n’est pas monétisé, Meta mise premièrement sur la croissance du réseau social en termes d’utilisateurs avant d’y déployer des outils publicitaires.

« Depuis le lancement de Threads en juillet, nous avons apporté des améliorations significatives à l’application, notamment une expérience web, un fil d’actualité (Following Feed), la possibilité de modifier un message, d’effectuer des recherches par mots-clés, de taguer des sujets, et bien plus encore », précise Meta dans un communiqué de presse.

Les Européens peuvent désormais créer un compte Threads relié à leur profil Instagram, ou utiliser la plateforme sans aucun profil. Dans ce cas, ils « ont la possibilité de parcourir le contenu, de rechercher des comptes, de partager des éléments via la copie de liens ou le cross-posting, ainsi que de signaler du contenu, mais ils ne peuvent pas interagir directement avec le contenu », note la firme.

Juste avant son arrivée au sein de l’UE, Mark Zuckerberg vient d’annoncer que le service testait son intégration au protocole ActivityPub, également exploité par Mastodon. « Les prochaines versions de Threads fonctionneront avec le fédivers, un nouveau type de réseau social qui permet de suivre et d’interagir avec des personnes sur différentes plateformes », promet la firme. En misant sur l’ouverture, Meta fait un choix fort et se démarque de son plus grand concurrent actuel, X.