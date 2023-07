Quelques jours seulement après la sortie de l’application Threads lancée par Instagram, il n’est plus possible d’avoir accès à la plateforme au sein de l’Union européenne. Depuis le 14 juillet ...

Meta préfère ne pas prendre de risque avec Threads

Si certains utilisateurs européens ont eu la chance d’installer l’application entre le 5 et le 14 juillet 2023, ils ont eu la mauvaise surprise de voir qu’ils ne pouvaient pas publier de messages, ni même voir d’éventuelles mentions sur leurs comptes. « Échec de l’importation de la publication » : voici le message d’erreur qui apparaît lorsqu’une personne tente de poster un message sur Threads depuis un compte européen.

Pour Adam Mosseri, le dirigeant d’Instagram, « il faudra sans doute attendre plusieurs mois » avant que Threads ne soit disponible sur le vieux content. Si l’application est disponible dans plus de cent pays mais pas en Europe, c’est parce qu’elle est sous le joug du Digital Market Act (DMA), la nouvelle législation européenne visant à protéger la vie privée des utilisateurs et à mieux contrôler l’utilisation de leurs données personnelles.

Le DMA vise plusieurs entreprises dont Google, Apple, Twitter, ou encore Meta, la maison mère d’Instagram. Cette loi empêche ces gatekeepers d’abuser de leur position dominante sur le marché pour mettre en avant leurs produits et services. En lançant Threads, Meta doit s’assurer que son application coche toutes les cases lui permettant de ne pas enfreindre cette loi. Elle devra également composer avec le règlement général sur les données personnelles qui est applicable depuis plus de cinq ans.

L’application cartonne alors qu’elle n’est même pas présente en Europe

Si certains malins avaient réussi à contourner la restriction en accédant à la plateforme grâce à un VPN, Meta a sévi en leur coupant l’accès, les 17 et 18 juillet 2023. L’entreprise souhaite conserver toutes ses chances pour que l’application puisse arriver en Europe dans de bonnes conditions, sans que les législateurs européens ne leur tombent dessus.

Basée sur l’architecture graphique d’Instagram, la plateforme avait pour but de concurrencer Twitter en capitalisant sur les deux milliards d’utilisateurs du réseau social de partage de photos et de vidéo détenu par Meta. Un jour seulement après sa sortie, Elon Musk, actionnaire majoritaire de Twitter a envoyé une lettre à Mark Zuckerberg, le menaçant de poursuites judiciaires pour avoir copié la plateforme qu’il détient.

Malheureusement pour le patron de Tesla et SpaceX, en seulement quatre jours, Threads a réussi à attirer plus de 100 millions d’utilisateurs. Le réseau social a dépassé le record de ChatGPT en devenant l’application la plus rapide à atteindre ce palier d’usagers.