Sept géants technologiques mondiaux viennent d’informer l’Union européenne (UE) qu’ils tombent sous l’égide du Digital Markets Act (DMA). Cette législation antitrust vise à « garantir » que les grandes plateformes se comportent de manière équitable au sein du bloc.

Entré en vigueur en novembre 2022, le DMA impose d’importantes mesures aux entreprises considérées comme des contrôleurs d’accès (gatekeepers en anglais). Pour être qualifiée ainsi, une plateforme doit enregistrer un chiffre d’affaires d’au moins 7,5 milliards d’euros ou une capitalisation boursière d’au moins 75 milliards d’euros dans l’UE.

Elles doivent en outre servir plus de 45 millions d’utilisateurs actifs mensuels et plus de 10 000 utilisateurs professionnels actifs annuels dans l’UE au cours des trois dernières années. Ces sociétés agissent comme des intermédiaires entre d’autres entreprises numériques et les consommateurs. Au mois de mai, la Commission européenne annonçait que les géants technologiques avaient jusqu’au 3 juillet pour déclarer s’ils rentraient dans les critères établis pour définir les « contrôleurs d’accès ».

Sept groupes se sont notifiés auprès des régulateurs européens. Il s’agit de Meta, d’Alphabet, d’Amazon, d’Apple, de Microsoft, de Samsung et de ByteDance, la maison mère de TikTok. Si l’application chinoise répond aux critères quantitatifs de la législation, elle estime ne pas satisfaire les exigences générales fixées par le règlement. Un « gatekeeper » doit disposer d’une « plateforme inévitable pour mener des activités en ligne dans l’UE » et être une passerelle « bien établie » entre les consommateurs et les entreprises.

