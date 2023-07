Threads, le nouveau réseau social de Meta qui s’inspire de Twitter, a fait un lancement remarquable : 150 millions de téléchargements dans le monde une semaine après son lancement le 6 juillet dernier, selon les chiffres de Data.ai. À ce jour, l’Inde et le Brésil sont les deux pays les plus friands du réseau, devant les États-Unis. De quoi faire trembler le dernier caprice d’Elon Musk qui, de son côté, s’est mis en difficulté financière.

L’Inde représente 33 % des téléchargements de Threads dans le monde

Le succès de Threads ne pourrait en être qu’à son début étant donné que l’application n’est pas encore disponible en Europe. Un marché de taille pour Meta qui préfère jouer la carte de la prudence avec l’arrivée du Digital Markets Act (DSA) d’ici deux mois.

Threads, traduit en français par “fil de discussion”, est basé sur le même fonctionnement que Twitter. Une plateforme de microblogging qui permet de lire et rédiger des publications de 500 caractères maximum, de liker et répondre à d’autres internautes.

À travers ce lancement, Mark Zuckerberg n’a pas caché vouloir concurrencer Twitter. En profitant de la situation critique d’Elon Musk, il choisit le moment opportun pour lancer son tout dernier bébé.

Pari gagnant ? En seulement trois jours, Threads avait atteint les 100 millions de téléchargements. Soit l’équivalent d’un cinquième de la base d’utilisateurs actifs hebdomadaires de Twitter dans le monde. Alors que les téléchargements de l’application venaient principalement des États-Unis les trois premiers jours de son lancement, l’Inde (33 %) et le Brésil (22 %) en ont finalement pris la tête, au 12 juillet dernier.

Des données peu étonnantes compte tenu du succès de Facebook et de Twitter auprès des indiens et des brésiliens. L’Inde, en tant que pays le plus peuplé du monde est celui qui compte le plus de membres actifs sur Facebook en 2023. Concernant Twitter, l’Inde se classe troisième pays le plus amateur du réseau avec 23,6 millions d’utilisateurs, juste devant le Brésil, qui lui en compte 19 millions.

En Inde, les réseaux sociaux sont sous haute surveillance

Pourtant, le pays entretient des relations assez tumultueuses avec les réseaux sociaux et notamment Twitter. En 2021, New Delhi avait menacé d’emprisonner des employés Twitter car la plateforme n’appliquait pas la censure du gouvernement. Plus tard dans l’année, l’Inde a fait entrer en vigueur une réglementation qui rendait Twitter responsable des publications de ses usagers.

Par ailleurs, TikTok a été évincé du paysage médiatique indien en juin 2020 du fait des conflits géopolitiques avec sa voisine la Chine. Si très vite, des applications locales ont vu le jour comme Josh, Moj, ShareChat ou encore Chingari, très téléchargées dans le pays, les géants américains sont toujours dans la partie.

Qu’en sera-t-il de Threads ? Bien que des records de téléchargements en un laps de temps si court soient battus, l’application est attendue au tournant sur sa capacité à retenir ses utilisateurs. Un facteur déterminant dans sa course au succès face à Twitter.