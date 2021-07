Twitter vient de perdre son immunité sur les contenus de ses utilisateurs en Inde, ont annoncé les autorités du pays ce lundi 5 juillet 2021. Plus clairement, cela signifie que l'oiseau bleu sera tenu responsable des publications de ses usagers. Cette décision de justice a été prise après que le réseau social américain ait décidé de ne pas se conformer aux nouvelles législations locales, rapportent nos confrères de TechCrunch.

Au mois de mai 2021, l'Inde a fait entrer en vigueur une réglementation qui impose, parmi d'autres choses, aux plateformes sociales de nommer "trois cadres spéciaux" : un responsable de la conformité, un responsable des plaintes, et un référent pour répondre aux préoccupations sur le terrain. Toute entreprise comptant plus de 5 millions d'utilisateurs dans le Sous-continent est concernée. Si Google et le groupe Facebook s'y sont pliés (tout du moins partiellement), Twitter a préféré demander un délai de trois mois pour se mettre à l'ordre du jour.

Nice to see significant social media platforms like Google, Facebook and Instagram following the new IT Rules. First compliance report on voluntary removal of offensive posts published by them as per IT Rules is a big step towards transparency. pic.twitter.com/FhzUv4pHUp

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) July 3, 2021