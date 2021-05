Une cellule spéciale de la police de Delhi s’est rendue le 24 mai devant les locaux de Twitter India, à Delhi, pour signifier à la direction une notification d’enquête. Les locaux étant vides à ce moment-là pour cause de télétravail, les policiers sont rentrés bredouilles. Cette opération, médiatisée, a été lancée sous fond de rivalité entre le parti au pouvoir, le BJP et le parti du Congrès, dans l’opposition.

Le porte-parole du BJP, Sambit Patra et d’autres membres du parti, ont publié le 18 mai, sur leurs comptes Twitter, ce qu’ils ont appelé une « boîte à outils ». Il s’agit de plusieurs documents censés démontrer l’existence d’un plan du parti du Congrès pour profiter de la pandémie pour embarrasser le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi.

Un site de factcheking indien, Alt News, a démontré le 19 mai que la « boîte à outils » était un faux attribué à tort à l'opposition. Dans la foulée et en vertu d’une politique introduite en février 2021, Twitter a étiqueté les tweets relayant la fausse « boîte à outils », en « média manipulé ». Une plainte a été déposée par des représentants du parti du Congrès pour diffamation.

Ce serait dans le cadre de cette plainte que la police serait venue dans les locaux du réseau social. La police a expliqué vouloir envoyer un « avis » à Twitter à propos de l’enquête en cours. Les forces de l’ordre ont expliqué au média local The Indian Express que Twitter ayant étiqueté le tweet comme manipulé, le réseau social devait avoir des preuves de la diffamation, des informations utiles à la police pour son enquête.

Delhi Police Special Cell team returns from Gurgaon after they find the Twitter India offices shut. Apparently there is work from home at @TwitterIndia since March last year. Was this move by Government to send out a message? pic.twitter.com/aCBfjhb5CC

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 24, 2021