Malgré les nombreux efforts mis en place par Elon Musk depuis son rachat de Twitter, l’entreprise continue d’accumuler les difficultés financières, a confié le milliardaire dans un tweet.

Peu de temps après l’acquisition, de nombreux annonceurs ont pris la décision de ne plus investir sur Twitter. Ils craignaient surtout pour l’image de leurs marques, alors que Musk a modifié la politique de modération de la plateforme, et mis fin à la suspension de nombreux comptes pour propos haineux. Si récemment, il assurait que les annonceurs concernés étaient « revenus » ou « avaient dit qu’ils reviendraient », la situation du réseau social reste critique.

« Nous avons toujours un flux de trésorerie négatif, en raison d’une baisse de 50 % des recettes publicitaires et d’un endettement important. Nous devons atteindre un flux de trésorerie positif avant de pouvoir nous offrir le luxe de faire quoi que ce soit d’autre », a annoncé le milliardaire en réponse à l’une de ses abonnés.

We’re still negative cash flow, due to ~50% drop in advertising revenue plus heavy debt load. Need to reach positive cash flow before we have the luxury of anything else.

