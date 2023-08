Threads a encore un long chemin à parcourir avant de réellement concurrencer X, anciennement Twitter. Le réseau social lancé, début juillet, par Meta connaît une sévère baisse de popularité depuis ...

Threads a encore un long chemin à parcourir avant de réellement concurrencer X, anciennement Twitter. Le réseau social lancé, début juillet, par Meta connaît une sévère baisse de popularité depuis ses débuts explosifs. Le nombre d’utilisateurs actifs quotidien a notamment diminué de 80 % sur un mois.

Une baisse « normale » pour Threads selon Mark Zuckerberg

Lancé en fanfare le 6 juillet, Threads fait pschitt. D’après un rapport publié le 10 août par l’entreprise d’analyse Similarweb, les utilisateurs se désintéressent de plus en plus du réseau social. L’application était pourtant la plus rapide à atteindre les 100 millions d’utilisateurs, devant ChatGPT. Depuis le nombre d’utilisateurs se rendant chaque jour sur la plateforme ne cesse de s’effondrer, passant de 49,3 millions, le 7 juillet, à 10,3 millions un mois plus tard.

Moins d’utilisateurs, mais aussi moins de temps passé sur l’application. En quête de découverte, les utilisateurs naviguaient, le 7 juillet, en moyenne 21 minutes par jour sur la plateforme. Aujourd’hui, les internautes ne passent plus que 3 minutes par jour sur une application manquant cruellement de nouveautés.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce déclin. L’application a été introduite dans 100 pays à travers le globe, un chiffre qui peut sembler impressionnant, mais qui souligne une lacune majeure : son absence dans l’Union européenne et sa population connectée. Avant d’étendre son service dans cette région, Meta s’efforce de garantir une pleine conformité avec le Règlement général sur la protection des données.

De plus, selon les données de Similarweb, il semblerait que Threads puisse se révéler peu engageant pour les utilisateurs. La structure de la plateforme de Meta présente des similitudes avec celle de X. Cela n’est, toutefois, pas suffisant pour instaurer la même culture qui s’est construite autour de l’oiseau bleu. Au cours des deux décennies précédentes, le réseau social s’est ancré dans des habitudes qui sont difficiles à remettre en question.

Au courant des défaillances de son concurrent, Elon Musk en a profité pour vanter les mérites de X. Dans une publication, le 28 juillet, il a déclaré que X a atteint un nouveau record d’utilisateurs mensuels de 543 millions. De son côté, Similarweb affirme que chaque jour 100 millions de personnes se connectent sur X juste sur Android. Ils passent environ 25 minutes par jour sur la plateforme.

𝕏 monthly users reach new high in 2023 pic.twitter.com/trqLGBEvvA — Elon Musk (@elonmusk) July 28, 2023

Le patron de Meta, Mark Zuckerberg, n’est pas inquiet par la baisse d’activité sur son réseau social. Il a estimé, fin juillet, lors d’une réunion interne que ce déclin d’utilisateurs était « normal ». Le créateur de Facebook a déclaré s’attendre à ce que la rétention augmente à mesure que la société ajoutera plus de fonctionnalités à l’application. Similarweb confirme ses propos « Threads a plus de chances de devenir ‘le nouveau Twitter’ que certaines alternatives, mais il doit fournir à ses utilisateurs plus de raisons de revenir ».