Avec ses 1,3 milliard d’habitants, l’Inde est un marché clé pour de nombreux secteurs, et la vidéo en ligne en fait partie. Alors, pour conquérir le sous-continent, Amazon vient de lancer une nouvelle formule d’abonnement à prix réduit pour son service Prime Video. Destinée à une utilisation mobile, celle-ci s’affiche au prix d’un euro par mois.

Prime Video Mobile Edition, le nouvel abonnement à prix réduit

Avec l’offre d’abonnement « Prime Video Mobile Edition », les utilisateurs du service de streaming pourront profiter de l’ensemble du catalogue d’Amazon en illimité. En revanche, il leur sera accessible seulement depuis un smartphone, les images seront affichées en qualité standard, et un seul utilisateur par compte pourra en profiter. Ce sont ces quelques petites contraintes qui expliquent le prix (très) bon marché de cette formule : 89 roupies, soit l’équivalent d’un euro.

Pour mettre toutes les chances de son côté, Amazon a également signé un partenariat avec Airtel, premier opérateur mobile en Inde. Grâce à cette collaboration, les utilisateurs qui souscriront à l’abonnement « Prime Video Mobile Edition » se verront offrir 6 Go de données mobiles sur leur forfait téléphonique.

Nos confrères de TechCrunch précisent qu’il existe également une variante du forfait Prime Video Mobile Edition légèrement plus onéreuse. Disponible à 299 roupies (soit 3,37€), celle-ci comprend les mêmes avantages et les mêmes limitations que la formule de base, mais ajoute 1,5 Go de données mobiles supplémentaires pour chaque jour d’abonnement.

Netflix et Amazon de plus en plus agressifs pour conquérir l’Inde

Avec sa formule « Prime Video Mobile Edition », Amazon emboîte le pas à Netflix. En juillet 2020, le géant américain du streaming testait déjà dans le sous-continent une formule d’abonnement low-cost. Baptisée « Mobile+ », celle-ci s’affichait au prix de 4,04€ par mois. Un porte-parole de l’entreprise expliquait alors : « Nous avons lancé le plan mobile en Inde pour permettre à toute personne possédant un smartphone de profiter plus facilement de Netflix. Nous voulons voir si les membres apprécient le choix supplémentaire que cette offre apporte. Nous ne le déploierons à long terme que s’ils l’apprécient ».

De toute évidence, c’est une stratégie qu’Amazon semble désormais prête à suivre. Avec une population de 1,3 milliards d’habitants et une connectivité de plus en plus forte (600 millions d’internautes en 2020, contre 50 millions au début des années 2010), il faut dire que l’Inde est un marché clé pour les géants d’Internet (dont Facebook et Google).

En mettant en place des offres de plus en plus compétitives et agressives, Netflix et Amazon espèrent bien conquérir ce marché et ainsi passer devant leurs concurrents (Disney+, Apple TV+) . D’une certaine façon, leur mission est déjà réussie : ensemble, les deux entreprises ont réussi à changer l’ère cinématographique de l’Inde.