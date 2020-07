Netflix est actuellement en train de tester une nouvelle formule d’abonnement low-cost en Inde, rapporte AndroidPure. Baptisée “Mobile+”, celle-ci offre une qualité d’image HD et est uniquement destinée, comme son nom l’indique, à une utilisation sur les appareils mobiles. Avec cette nouvelle offre, Netflix cherche à s’attirer davantage d’utilisateurs dans la troisième économie d’Asie.

Mobile+, un abonnement destiné aux appareils mobiles

Comme les offres traditionnelles, l’abonnement “Mobile+” offre un accès illimité au catalogue de Netflix et le géant américain du streaming promet également une qualité d’image HD. En revanche, les programmes ne pourront être regardés que depuis des appareils mobiles (tablettes, ordinateurs, smartphones) : impossible de regarder Netflix depuis une télévision avec cet abonnement. C’est ce petit bémol qui explique le prix low-cost de cette offre mensuelle, qui est affichée à 349 roupies indiennes, soit 4,04€.

À titre de comparaison, en Inde, l’abonnement traditionnel standard commence à 499 roupies indiennes (soit 5,77€) et va jusqu’à 799 roupies indiennes (soit 9,24€) pour l’offre de quatre écrans et une qualité d’image 4K. À noter qu’en décembre 2019, Netflix testait déjà une première formule bon marché dans le Sous-Continent. Celle-ci était affichée au prix de 199 roupies indiennes (soit 2,30€) et permettait aux utilisateurs d’accéder au catalogue du géant américain depuis leur tablette ou leur smartphone, mais pas depuis l’écran d’un ordinateur ou d’une télévision. Aussi, la qualité de l’image était largement réduite puisqu’elle permettait seulement une définition standard de 480p.

L’inde, un marché important pour Netflix

Contacté par TechCrunch, un porte-parole de Netflix a confirmé l’arrivée du forfait Mobile+. Il précise : “Nous avons lancé le plan mobile en Inde pour permettre à toute personne possédant un smartphone de profiter plus facilement de Netflix. Nous voulons voir si les membres apprécient le choix supplémentaire que cette offre apporte. Nous ne le déploierons à long terme que s’ils l’apprécient”.

Il faut dire que pour Netflix, l’Inde est un marché clé. Avec plus d’1,3 milliard d’habitants, le Sous-Continent représente une véritable opportunité de croissance pour le géant du streaming américain qui doit aujourd’hui faire face à des concurrents de taille tels que Disney+, Amazon Prime Video ou encore Apple TV+.

De toute évidence, Netflix mise donc sur des offres plus abordables pour conquérir les écrans des Indiens. Une stratégie déjà révélée plus tôt cette année. Un dirigeant de l’entreprise déclarait alors : “Nous travaillons très dur pour essayer de rendre notre offre en Inde plus compétitive, plus attrayante pour les membres et les futurs membres, et nous avons réalisé un tas de caractéristiques différentes pour nos produits”.