À l’occasion d’un déplacement en Californie, Margrethe Vestager, a rencontré le 12 janvier, les dirigeants et cadres de plusieurs grandes entreprises technologiques américaines. Dans le cadre de ces discussions, la commissaire européenne à la concurrence a insisté sur le respect des politiques antitrust européennes et du Digital Market Act (DMA).

Le périple californien de Margrethe Vestager

Sur X, anciennement Twitter, Margrethe Vestager est revenue sur les différentes visites qu’elle a effectuées la semaine dernière. Tout d’abord, la vice-présidente exécutive de la Commission européenne a tenu à rappeler certains points clés du DMA et de la politique concurrentielle européenne au PDG d’Alphabet, Sundar Pichai. L’entreprise à la tête de Google, qui est actuellement au cœur d’un immense procès face au département de la justice américaine, a plusieurs fois été accusée d’autoréférence, une pratique visant à favoriser ses propres services au détriment de ceux de ses concurrents, en se servant notamment de sa position dominante.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Thanks for the visit EVP @vestager, and for the great discussion about how we can work together and continue to help build a strong digital economy across Europe. — Sundar Pichai (@sundarpichai) January 12, 2024

Avec Tim Cook, PDG d’Apple, Margrethe Vestager a tenu un discours semblable. Elle a rappelé à la marque à la Pomme, qu’elle était obligée de distribuer ses applications en dehors de l’App Store. Elle est également revenue sur les enquêtes antitrust européennes visant actuellement Apple. À noter que le géant technologique a décidé de contester une partie du DMA devant la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), n’étant pas en accord avec le statut de « contrôleur d’accès » donné par la Commission européenne.

Ensuite, la commissaire européenne à la concurrence a pris le temps de rencontrer plusieurs cadres de sociétés américaines spécialisées dans les semi-conducteurs. Elle s’est entretenue avec Cristiano Amon, le PDG de Qualcomm, suite à quoi, elle a déclaré que « les puces alimentent bien plus que notre transition numérique ». Elle a évoqué des sujets en lien avec la production de semi-conducteurs et la chaîne d’approvisionnement mondiale avec Hock Tan, le PDG de Broadcom, qui envisage de construire une usine de semi-conducteurs en Espagne. Enfin, après son rendez-vous avec Jensen Huang, PDG de Nvidia, Margrethe Vestager a assuré que « les puces et l’IA étaient importantes pour l’avenir. Nous devons investir pour assurer la résilience et la sécurité, » de cette industrie.

Après avoir discuté avec le dirigeant de l’entreprise leader dans les puces IA, Margrethe Vestager a conclu son déplacement en rencontrant Jason Kwon, directeur de la stratégie d’OpenAI, ainsi que Mira Murati, CTO et PDG de quelques heures de l’entreprise. L’occasion pour la commissaire européenne de revenir sur le respect d’OpenAI vis-à-vis du futur AI Act européen et sur le code de conduite sur l’IA adopté par le G7. Cette rencontre était attendue puisque le 9 janvier, la Commission européenne annonçait l’ouverture d’une enquête sur la collaboration entre Microsoft et la start-up à l’origine de ChatGPT.