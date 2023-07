Broadcom, société américaine spécialisée dans les semi-conducteurs, vient d’annoncer, le 6 juillet, son intention de construire un site de production de composants électroniques en Europe. Le groupe a choisi l’Espagne pour s’implanter sur le vieux Continent et compte sur le soutien de Madrid pour pouvoir mener son projet à bien.

Sur Twitter, le directeur général de Broadcom, Charlie Kaawas a déclaré qu’il était « ravi d’annoncer sa décision d’investir dans l’écosystème espagnol des semi-conducteurs dans le cadre de leur programme de soutien aux semi-conducteurs ». En tout, Madrid prévoit d’allouer une subvention d’un milliard d’euros pour aider l’entreprise à implanter son usine dans le pays.

Excited to announce our decision to invest in Spain’s semiconductor ecosystem under their semiconductor support program #PERTE_Chip and EU Chips Act principles.Thank you @sanchezcastejon for your support and decisiveness to build a more resilient global semiconductor value chain. pic.twitter.com/HaYLWBGwgu

