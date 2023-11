Dans son histoire, OpenAI a probablement connu de meilleurs week-ends. Entre 17 et le 19 novembre 2023, Sam Altman aura été remercié par le conseil d’administration, remplacé pendant moins de ...

Dans son histoire, OpenAI a probablement connu de meilleurs week-ends. Entre 17 et le 19 novembre 2023, Sam Altman aura été remercié par le conseil d’administration, remplacé pendant moins de 48 heures par Mira Murati, avant que les investisseurs du groupe ne négocient son retour. Finalement, l’entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle a choisi son successeur : il s’agit de Emmett Shear, un des créateurs de Twitch. De son côté Sam Altman va prendre ses quartiers chez Microsoft. Récit d’un week-end qui a secoué l’écosystème de l’IA.

Sam Altman précipitamment poussé vers la sortie

Jeudi 16 novembre. Ilya Sutskever, l’un des membres du conseil d’administration et co-fondateur d’OpenAI, convie Sam Altman à une visioconférence. En recevant ce message, celui qui est encore le PDG du groupe comprend qu’il va se faire évincer. Le lendemain, le verdict tombe. Un communiqué au titre intriguant, OpenAI annonce un changement de direction, est publié par le groupe.

Signé par quatre des six membres du conseil d’administration, ce billet confirme le départ de Sam Altman. L’organe décisionnaire de la société explique « ne plus avoir confiance dans la capacité » du fondateur à diriger OpenAI, n’ayant « pas toujours été sincère dans ses propos et dans ses actes ». Au cœur de cette éviction, plusieurs désaccords avec des membres haut placés dans l’entreprise, dont Ilya Sutskever. Ces derniers estimaient que Sam Altman cherchait à proposer de nouveaux outils bien trop rapidement, dans un but commercial. Une démarche contraire à la philosophie scientifique initiale de l’organisation et à sa politique de sécurité et de sûreté.

Tout s’est joué rapidement. Le président du conseil d’administration, Greg Brockman, n’a été informé qu’à la dernière minute du départ du PDG qui se trouve être son allié au sein de l’entreprise. « Sam et moi, nous sommes choqués et attristés par ce que le conseil d’administration a fait aujourd’hui, » a-t-il commenté sur le réseau social X (anciennement Twitter), avant de démissionner de son poste. De son côté, Sam Altman a aussi réagi à son licenciement sur le réseau social, déclarant que « mon travail à OpenAI m’a transformé, et il a peut-être transformé le monde un peu aussi. J’aurai bientôt des choses à dire sur la suite ». La nouvelle s’est vite répandue dans la Silicon Valley, comme une véritable onde de choc.

Une intérim de 48 heures

Dans le communiqué publié par OpenAI, l’entreprise désigne Mira Murati comme PDG par intérim. Il s’agit de la directrice de la technologie (CTO) de la firme depuis 2022, certains employés la qualifient comme également de cheffe des opérations. Elle s’assurait entre autres que ses ingénieurs développaient les nouvelles versions de ChatGPT dans les meilleurs délais. C’est également elle qui était en charge des relations d’OpenAI avec Microsoft.

Quelques heures seulement après la publication du communiqué d’OpenAI, Mira Murati, nouvellement à la tête de l’entreprise, a indiqué être « honorée » d’assumer ce rôle dans une note qu’elle a envoyé au personnel. « Il est plus que jamais important que nous restions concentrés, motivés et fidèles à nos valeurs fondamentales, » a-t-elle écrit. À aucun moment, la dirigeante par intérim n’a mentionné le nom de Sam Altman dans son message, faisant fi du passé. Néanmoins, ce week-end n’était pas encore achevé et Mira Murati en a également fait les frais.

Les investisseurs d’OpenAI, dont Microsoft qui détient pourtant 49 % des actions d’OpenAI, n’ont été informé qu’une minute avant la publication du communiqué de l’éviction de Sam Altman. Plusieurs d’entre eux, dont Thrive Capital, Sequoia et Tiger Global, ont, durant les heures qui ont suivi, tenté de négocier un retour de Sam Altman aux commandes du groupe.

Le tout juste ancien PDG du groupe est revenu dans les bureaux d’OpenAI, avec un badge “guest”, pour la première et la dernière fois, a-t-il tweeté. En négociation avec le Conseil d’Administration, il a proposé de modifier sa structure de gouvernance, afin d’éviter toute crise similaire. Les discussions entamées entre les investisseurs et Sam Altman se sont soldées par un échec.

Satya Nadella, PDG de Microsoft, a eu beau tenter de s’interposer, le Conseil d’administration n’a finalement pas décidé de rappeler le jeune co-fondateur du groupe. Mira Murati, qui a commis l’erreur de plaider pour ses anciens patrons a elle-même été débarquée dès le dimanche soir.

Emmett Shear à la rescousse d’OpenAI

L’arrivée d’Emmett Shear constitue le dernier tournant de ce week-end. Le co-fondateur et ancien directeur général jusqu’en mars dernier de Twitch, a été sollicité pour devenir le nouveau PDG par interim de l’entreprise. Emmett Shear a précisé avoir accepté ce poste « parce que je crois qu’OpenAI est l’une des entreprises les plus importantes qui existent actuellement. Lorsque le conseil d’administration a partagé la situation et m’a demandé d’assumer ce rôle, je n’ai pas pris la décision à la légère. En fin de compte, j’ai senti que j’avais le devoir d’aider si je le pouvais ».

Il aurait passé l’ensemble de la journée du 19 novembre avec plusieurs membres du conseil d’administration, ainsi qu’avec des employés et des partenaires clés. Sur X, Emmett Shear a même présenté sa feuille de route pour les 30 prochains jours. Il souhaite reformer l’équipe de direction, embaucher un enquêteur indépendant pour approfondir l’ensemble du processus ayant conduit à cette crise et continuer à discuter avec les collaborateurs de l’entreprise, pour mieux prendre le pouls de la situation actuelle de l’entreprise.

De leur côté, Sam Altman et Greg Brockman ont reçu une offre d’emploi de la part de Satya Nadella en personne afin de diriger une nouvelle équipe de recherche avancée sur l’IA chez Microsoft. « Nous sommes impatients d’agir rapidement pour leur fournir les ressources nécessaires à leur réussite, » s’est réjoui le PDG. « Nous sommes impatients de faire connaissance avec Emmett Shear et la nouvelle équipe de direction d’OpenAI et de travailler avec eux, » a-t-il conclu.