Alibaba a annoncé le 20 décembre le départ de Trudy Dai qui était à la tête de l’activité e-commerce de la firme, afin de la remplacer par Eddie Wu, l’actuel PDG du groupe. Ce dernier cherche à tout prix à concurrencer Pinduoduo, un nouvel acteur chinois du marché du commerce en ligne qui cartonne en Chine, aux États-Unis et en Europe avec son application Temu.

Alibaba confronté à la forte concurrence de Pinduoduo

« Eddie Wu prendra immédiatement la direction de la branche nationale de commerce électronique Taobao et du groupe Tmall, » annonce l’entreprise dans un communiqué. Le président-directeur général d’Alibaba renforce ainsi son contrôle direct sur les activités principales du groupe. Cette décision intervient dans une période où la société qu’il dirige connaît quelques difficultés.

Alibaba a été l’une des entités les plus touchées par la vague de répression déclenchée par Pékin contre ses grandes entreprises du numérique. Si le gouvernement chinois a mis fin à cette politique il y a plusieurs mois, la société a du mal à retrouver son dynamisme d’antan. Et pour cause, l’entreprise doit également composer avec la montée en puissance de Pinduoduo. Ce dernier, fondé il y a huit ans, ne cesse de grignoter des parts à Alibaba sur le marché de l’e-commerce.

La société à l’origine de Temu a doublé ses revenus pour le troisième trimestre 2023, atteignant 9,4 milliards de dollars. L’entreprise est désormais valorisée à 183 milliards de dollars, se rapprochant dangereusement des 195 milliards de dollars de valorisation d’Alibaba. Face à ces résultats, Jack Ma, cofondateur et ancien dirigeant d’Alibaba, avait appelé l’entreprise à « changer et se réformer », les invitant à s’inspirer des techniques d’analyse de données utilisées par Pinduoduo pour revenir à hauteur de son concurrent.

Eddie Wu s’appuie sur les fondamentaux

Au terme d’une année de restructuration marquée par l’annonce de la scission du groupe en six entités distinctes, Eddie Wu a fait son arrivée en tant que dirigeant d’Alibaba Group, succédant à Daniel Zhang. Le nouveau dirigeant est venu avec pour ambition de donner un nouvel élan au groupe, promettant qu’il allait renforcer les points forts de l’entreprise tout en poursuivant ses efforts dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Et les premiers changements ne se sont pas fait attendre. Dès son arrivée, Eddie Wu s’est octroyé la casquette de directeur général de la division cloud computing de l’entreprise. En novembre, face aux résultats légèrement décevants du groupe pour le troisième trimestre 2023, Eddie Wu est revenu sur le projet de scission du groupe. Face aux « incertitudes », la scission et l’introduction en Bourse de Cloud Intelligence Group ont été suspendues, car elles « pourraient ne pas produire l’effet escompté d’amélioration de la valeur pour les actionnaires, » indiquait Alibaba.